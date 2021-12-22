Взгляд в будущее

Ядерная и традиционная энергетика, энергосберегающие технологии, транспортное машиностроение, радиоэлектроника, информационные и нанотехнологии - в этих, ключевых для экономики региона, направлениях ведет подготовку кадров и научную работу НГТУ им. Р. Е. Алексеева. Новым этапом развития политеха стала победа во всероссийском конкурсе «Приоритет 2030». Какими проектами нижегородский вуз удивил экспертов.

Установка на успех

Атомные электростанции малой мощности – новое слово в атомной энергетике. Такие станции, например, дают возможность получать не только электроэнергию, но и тепло для сеаерных территорий, или опреснять морскую воду там, где это необходимо. В России запрос на АСММ уже есть в Якутии, в том числе для золотодобывающих территорий. Строительство ЛЭП в такие районы экономически не оправдано, поэтому АЭС малой мощности могут стать выходом из ситуации.

НГТУ участвует и в разработке оборудования для таких станций, и по договоренности с Госкорпорацией «Росатом» готовит кадры для зарубежных АЭС малой и средней мощности.

Совместно с Группой ГАЗ НГТУ работает над ADAS-системами и "умными" автомобилями, а для ОКБМ «Африкантов» учёные вуза разрабатывают цифровые двойники ядерных энергетических установок.

В сотрудничестве с ведущими предприятиями региона и страны НГТУ реализует стратегические проекты, пять из которых были презентованы экспеотам Всероссийского конкурса программы стратегического академического лидерства «Приоритет 2030».

- Мы выделили пять основных направлений, где у нас есть кадровый потенциал и компетенции, которые находятся на мировом уровне или его превышают, и сформировали на их основе пять стратегических проектов, - говорит ректор НГТУ Р. Е. Алексеева Сергей Дмитриев.

Ректор НГТУ Сергей Дмитриев

Программы в развитии

Первый проект - инженерные системы для ядерно-энергетических и лазерных комплексов нового поколения.

В рамках второго разрабатываются технологии, позволяющие перерабатывать крайне опасные хлорорганические отходы, в том числе, пестициды, которых в мире накоплено миллионы тонн.

- Третий стратегический проект касается производства оборудования для электрических сетей со 100-проценной киберзащищенностью. Такие системы защищают не только от возникновения аварийных ситуаций и сокращают время их ликвидации, но и защищает от кибератак такие критически важные объекты, как атомные станции, например, - рассказал Сергей Дмитриев.

Четвертый стратегический проект — это создание высокоавтоматизированных беспилотных наземных и водных транспортных средств, ледокольных платформ на воздушной подушке и вездеходов нового поколения для освоения Арктики.

И, наконец, пятый предусматривает разработки радиолокационных комплексов для систем безопасности стратегических объектов, а также приборов гражданского назначения.

- Эти магистральные направления, которые являются драйверами развития Нижегородского государственного технического университета, и легли в основу программ «Приоритет 2030», - сказал Сергей Дмитриев.

Программу развития университета высоко оценили эксперты отборочной комиссии, а губернатор Нижегородской области Глеб Никитин отметил, что именно программа политеха наиболее тесно интегрирована в экономику региона.

Зарубежные специалисты атомной отрасли завершили курс обучения в НГТУ им. Р.Е. Алексеева

- Это главный технический вуз региона. Здесь проводится основная доля научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ для высокотехнологичных предприятий Нижегородской области. Вместе с тем НГТУ играет определяющую роль в подготовке инженерных кадров для ключевых отраслей региональной промышленности: атомной, химической, энергетической, автомобильной, судостроительной, радиоэлектронной, - сказал Глеб Никитин. - Научные проекты вуза полностью отвечают технологическим вызовам, которые стоят перед ведущими предприятиями региона, входящими в крупные национальные холдинги и корпорации.

Получение гранта даст новый толчок развития политеха, а значит, и ключевым отраслям экономики региона.

Виктория ГРОМОВА

Фото: НГТУ им. Р.Е.Алексеева