Взгляд в будущее
Ядерная и традиционная энергетика, энергосберегающие технологии, транспортное машиностроение, радиоэлектроника, информационные и нанотехнологии - в этих, ключевых для экономики региона, направлениях ведет подготовку кадров и научную работу НГТУ им. Р. Е. Алексеева. Новым этапом развития политеха стала победа во всероссийском конкурсе «Приоритет 2030». Какими проектами нижегородский вуз удивил экспертов.
Атомные электростанции малой мощности – новое слово в атомной энергетике. Такие станции, например, дают возможность получать не только электроэнергию, но и тепло для сеаерных территорий, или опреснять морскую воду там, где это необходимо. В России запрос на АСММ уже есть в Якутии, в том числе для золотодобывающих территорий. Строительство ЛЭП в такие районы экономически не оправдано, поэтому АЭС малой мощности могут стать выходом из ситуации.
НГТУ участвует и в разработке оборудования для таких станций, и по договоренности с Госкорпорацией «Росатом» готовит кадры для зарубежных АЭС малой и средней мощности.
Совместно с Группой ГАЗ НГТУ работает над ADAS-системами и "умными" автомобилями, а для ОКБМ «Африкантов» учёные вуза разрабатывают цифровые двойники ядерных энергетических установок.
В сотрудничестве с ведущими предприятиями региона и страны НГТУ реализует стратегические проекты, пять из которых были презентованы экспеотам Всероссийского конкурса программы стратегического академического лидерства «Приоритет 2030».
- Мы выделили пять основных направлений, где у нас есть кадровый потенциал и компетенции, которые находятся на мировом уровне или его превышают, и сформировали на их основе пять стратегических проектов, - говорит ректор НГТУ Р. Е. Алексеева Сергей Дмитриев.
Ректор НГТУ Сергей Дмитриев
Первый проект - инженерные системы для ядерно-энергетических и лазерных комплексов нового поколения.
В рамках второго разрабатываются технологии, позволяющие перерабатывать крайне опасные хлорорганические отходы, в том числе, пестициды, которых в мире накоплено миллионы тонн.
- Третий стратегический проект касается производства оборудования для электрических сетей со 100-проценной киберзащищенностью. Такие системы защищают не только от возникновения аварийных ситуаций и сокращают время их ликвидации, но и защищает от кибератак такие критически важные объекты, как атомные станции, например, - рассказал Сергей Дмитриев.
Четвертый стратегический проект — это создание высокоавтоматизированных беспилотных наземных и водных транспортных средств, ледокольных платформ на воздушной подушке и вездеходов нового поколения для освоения Арктики.
И, наконец, пятый предусматривает разработки радиолокационных комплексов для систем безопасности стратегических объектов, а также приборов гражданского назначения.
- Эти магистральные направления, которые являются драйверами развития Нижегородского государственного технического университета, и легли в основу программ «Приоритет 2030», - сказал Сергей Дмитриев.
Программу развития университета высоко оценили эксперты отборочной комиссии, а губернатор Нижегородской области Глеб Никитин отметил, что именно программа политеха наиболее тесно интегрирована в экономику региона.
Зарубежные специалисты атомной отрасли завершили курс обучения в НГТУ им. Р.Е. Алексеева
- Это главный технический вуз региона. Здесь проводится основная доля научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ для высокотехнологичных предприятий Нижегородской области. Вместе с тем НГТУ играет определяющую роль в подготовке инженерных кадров для ключевых отраслей региональной промышленности: атомной, химической, энергетической, автомобильной, судостроительной, радиоэлектронной, - сказал Глеб Никитин. - Научные проекты вуза полностью отвечают технологическим вызовам, которые стоят перед ведущими предприятиями региона, входящими в крупные национальные холдинги и корпорации.
Получение гранта даст новый толчок развития политеха, а значит, и ключевым отраслям экономики региона.
Виктория ГРОМОВА
Фото: НГТУ им. Р.Е.Алексеева