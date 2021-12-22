«Избил и выставил на мороз»: бывший муж выгнал из дома нижегородку с тремя детьми сразу после развода

Нижегородка и ее дочери, оставшиеся без дома. Фото: Предоставлено героем публикации

В Нижнем Новгороде за окном морозы, а Анна С. и ее трое дочерей остались на улице. 15 декабря состоялся развод, после которого теперь уже бывший супруг поменял замки в их доме в Приокском районе города и наотрез отказался впускать собственных детей даже на порог. На место происшествия выезжала полиция, но повлиять на ситуацию сложно – мужчина является единственным собственником жилья, а его жена там даже не прописана, хотя ипотеку брали вместе и с использованием маткапитала. Корреспондент «КП – Нижний Новгород» связался с женщиной, чтобы узнать, в каком состоянии находятся дети и удалось ли ей попасть в дом.

- После полуночи нам удалось снять квартиру на ночь, чтобы девочки могли помыться, привести себя в порядок, выспаться. Одежда, деньги и документы – все осталось в доме, - рассказывает Анна, - Он ничего нам не говорит, к сожалению, внутрь не пускает. Это какое-то неадекватное поведение. Хотелось по-человечески разойтись, решить в судебном порядке все наши вопросы - жилищные, алименты и прочее. Он решил так, что делить дом не хочет, никакие вещи отдавать не хочет. Так и отвечает – идите в суд.

У Анны трое дочерей. Старшей от первого брака уже 16 лет, еще две дочери родились уже во втором браке, сейчас им 4 и 5 лет. Вместе с супругом женщина прожила около десяти лет, в том числе, как сожительница.

- Проблемы начались где-то год назад. У него стали появляться женщины, а я стала говорить о разводе. Было подано три заявления в полицию из-за побоев. Видимо, не понравилось, что я стала в полицию обращаться за помощью, когда он в первый раз руку поднял. Но поскольку нет никакого наказания, он продолжает делать все тоже самое, - добавила собеседница.

Последние два заявления были поданы в день развода. Женщина пожаловалась стражам порядка на то, что в ходе конфликта экс-супруг ударил сначала ее, а потом набросился и на старшую дочь. Этот момент она даже засняла на видео.

Оставшиеся без дома дети заболели

В настоящее время Анна обращается во все инстанции – ПДН, прокуратуру, следственный комитет и пытается разрешить ситуацию своими силами. В дом ей вернуться не удалось, поэтому сейчас женщина снимает квартиру посуточно и продолжает работать.

- Старшая дочь осталась со мной, ей надо заканчивать школу. Младших я отправила к бабушке в глухую деревню в Нижегородской области до конца недели. Они заболели, поэтому садик посещать не могут. Видимо, наплакались, накричались в тот день и простыли. Они очень хотели попасть домой, очень плакали, - рассказала Анна.

В ходе разговора собеседница также заметила, что только после обращения в ПДН отец передал через соседку часть вещей на малышек. У старшей дочери вещи остались в том доме.

«Ипотеку плати, а в дом не пущу»

Как уже было подчеркнуто ранее, дом супруги взяли в ипотеку с использованием маткапитала. По словам собеседницы, все документы на него оформлены на мужчину, а платили кредит они пополам.

- Какое-то время назад он перестал платить совместную ипотеку. Я только недавно об этом узнала. Раньше мы платили вместе, и я давала ему деньги на эту ипотеку. Сейчас существует еще и проблема с ипотечными платежами, поскольку он мне сказал: «Будешь платить теперь полностью». Я не думала, что такое меня коснется, - добавила Анна.

Сейчас бывшие супруги общаются на «вы», будто никогда и не были знакомы. Анна считает, что происходящее несправедливо, по крайней мере, по отношению к младшим детям, которые там прописаны. Самой Анне тоже некуда пойти. Вместе со старшей дочерью она прописана в старом неотапливаемом деревянном доме с дырявой крышей. По сути, это было ее единственное жилье.

Юрист Сергей Крохов, представляющий интересы Анны, в правовом анализе ситуации указал, что супруг ранее подписал нотариальное соглашение, где берёт на себя обязательство переоформить дом с землёй на всех пятерых членов семьи, но потом будто бы забыл об этом обязательстве.

- Считаю, что в итоге, суд однозначно признает за ней и детьми право на доли собственности в данный жилом доме и земельном участке. К сожалению, данный судебный спор рассматривается несколько месяцев. При этом, очень насущный вопрос завис в воздухе: А где будут жить дети всё это время?! Когда Смирнова получит возможность взять деньги, все детские вещи, свои вещи, лекарства, продукты питания, которые находятся в доме. Думаю, что государство должно срочно вмешаться и защитить интересы детей, - подчеркнул он.

Корреспондент «КП- Нижний Новгород» решил уточнить информацию в региональном ГУ МВД. В пресс-службе ведомства отметили, что от женщины действительно поступало 10 заявлений в отношении супруга.

- По четырем материалам проверки приняты решения об отказе в возбуждении уголовных дел из-за отсутствия состава преступления. В настоящее время прокуратура Приокского района города проверяет законность и обоснованность принятых по этим материалам решений, - добавили в пресс-службе.

Еще по трем заявлениям вынесены отказы о возбуждении уголовного дела, так как проведенная экспертиза не подтвердила, что здоровью женщины причинен вред.

Также мужчину привлекали по административной статье «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних».

- По заявлениям, поступившим в декабре текущего года, проводятся проверочные мероприятия. От супруга гражданки также неоднократно поступали заявления по аналогичным фактам, - добавили в ведомстве.