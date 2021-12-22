Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 22 декабря 2021 года: Срок действия ПЦР-теста сократили до 48 часов в Нижегородской области Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

По данным на 01:00 22 декабря 2021 года, общее число зараженных COVID-19 в Нижегородской области составляет 227 434 человека. Только за минувшие сутки на территории региона было выявлено 523 новых случая.

Также, с начала пандемии переболели коронавирусом уже 201 397 жителей Нижегородской области. Число новых выздоровевших пациентов за сутки составило 927 человек.

К сожалению, за последние сутки двадцать три человека не смогли побороть коронавирусную инфекцию, число умерших сейчас составляет уже 9 549 человек.

Статистика заражённых коронавирусом в Нижегородской области на 22 декабря Фото: Яндекс

Территории Нижегородской области с высоким количеством человек, зараженных коронавирусом, находятся в Дзержинске и на Бору. Наименьшее количество человек, зараженных коронавирусом, отмечено в Первомайском районе и Спасском районе.

По ежедневной заболеваемости COVID-19 Нижегородская область теперь занимает четвёртое место. Выше находятся Москва (1 906 человек), Санкт-Петербург (2 075 человек) и Московская область (1 811 человек).

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