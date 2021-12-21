«Найдена в ванной без признаков жизни»: 23-летняя девушка насмерть отравилась угарным газом в Лыскове

23-летняя девушка насмерть отравилась угарным газом в Лыскове. Фото: СОЦСЕТИ

Страшная трагедия произошла в городе Лысково в минувшие выходные: там погибла молодая девушка, отравившись угарным газом. Об этом сообщает СУ СК России по Нижегородской области.

Инцидент случился 19 декабря в квартире одного из домов по улице Мичурина. Проживавшую там 23-летнюю Юлию Р. обнаружили в ванной комнате без признаков жизни. Как пояснили родители погибшей, в последний раз она выходила с ними на связь накануне вечером.

При осмотре места происшествия следователи не обнаружили каких-либо следов – ни в квартире, ни на теле девушки. Позднее экспертиза установила, что смерть наступила в результате отравления угарным газом. Пятиэтажка 80-х годов прошлого столетия, в которой жила Юлия, оборудована газовыми колонками. Видимо, причиной утечки могла стать неисправность оборудования или опрокидывание тяги.

Сейчас следователи ищут виновных в этой трагедии, возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека».

- С целью установления исправности газового оборудования будут назначены соответствующие судебные экспертизы. В ходе расследования уголовного дела действиям работников домоуправляющей компании, оказывающей услуги по содержанию и обслуживанию газового оборудования и коммуникаций, будет дана юридическая оценка, - пояснили в СУ СК России по Нижегородской области.

Вчера в Лыскове состоялись похороны. Знакомые Юлии отзываются о ней как о добром светлом человеке.

- Она была очень вежливой и хорошей девушкой, жалко очень, – написал её одноклассник Исмаил Мамедов.

«Комсомольская правда в Нижнем Новгороде» выражает глубокие соболезнования родным и близким Юлии.

К сожалению, в последние дни в регионе произошло сразу несколько случаев отравления людей угарным газом. Так, в Нижнем Новгороде пострадала женщина и её четверо детей, а на Бору угарным газом отравились трое взрослых и 10-летний ребенок.