«Дома всего 10 градусов, начали болеть дети»: Жители посёлка Ветлужский замерзают в квартирах из-за проблем с котельной

В настоящее время возник дефицит угля у поставщиков, из-за чего на твёрдое топливо резко вскочили цены. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жители посёлка Ветлужский замерзают в собственных квартирах из-за проблем с поставкой угля для котельной. У людей мерзнут руки и ноги, а хуже всего то, что за окном бушуют настоящие холода, а в домах едва ли теплее, чем на улице.

- Когда у нас дома было всего 10 градусов, у меня младшие дети заболели и вот температурят теперь. Специалисты приезжали к нам 25 декабря, составляли акт и зафиксировали, что в комнате 14 градусов, а в кухне и прихожей 12 градусов, - рассказала местная жительница Светлана Блинова в интервью программе «Кстати».

Справиться с этой напастью люди пытаются различными способами: включают камины, тепловентиляторы, одевают несколько слоев одежды.

- На градуснике в данный момент 11 градусов, с камином доходит где-то до 12-13 градусов не больше. Дети одеты в двойные колготки – штаны, сами взрослые тоже в жилетках, в кофтах, – подчёркивает жительница поселка Ветлужский Софья Аржадина в программе «Кстати». - Ночью топить вообще перестают. Котельная недалеко, топят осиной и угольной пылью.

Известно, что котельная в переулке Первомайский обслуживается МУП «Коммунресурс» и работать она может на таком топливе как уголь и дрова. Котельная отапливает детский сад и 15 многоквартирных домов, находящихся на территории района.

Как оказалось, проблемы с отоплением возникли из-за нескольких причин. Во-первых, у обслуживающего предприятия начались трудности с финансами, а это, в свою очередь, не позволило вовремя купить уголь для котельной в полном объеме.

- Кредиторская задолженность за потребленные топливно-энергетические ресурсы на 01.12.2021 года составляла 13,2 миллионов рублей. Дебиторская задолженность населения за оказанные жилищно-коммунальные услуги составила более 20 миллионов рублей, - объяснили «Комсомолке» в администрации Краснобаковского района.

Во-вторых, сейчас возник дефицит угля у поставщиков, из-за чего резко вскочили цены. Так, если ещё в октябре за одну тонну угля платили около 5, 5 тысяч рублей, то сейчас стоимость достигла 9 тысяч рублей.

- Предприятие было вынуждено перейти на альтернативный вид топлива - дрова. Все договора заключены, поставки осуществляются постоянно. В настоящее время на котельной переулка Первомайский посёлка Ветлужский имеется двухнедельный запас дров, - подчеркнули в ведомстве.

К счастью, сообщается, что угол на предприятие поставлять начнут с 29 декабря, а это значит, что уже в ближайшее время в квартирах местных жителей вновь станет тепло.

- Температурный режим в квартирах нарушен по причине разбалансировка системы отопления, то есть в некоторых МКД температура более 250, в отдельных жилых помещениях 180-190, - уточнили в администрации Краснобаковского района.

На погашение задолженности за уголь МУП «Коммунресурс» в декабре текущего года получил финансовую поддержку из резервного фонда Правительства Нижегородской области – 8,7 миллионов рублей. Дополнительные средства в размере 2, 5 миллионов рублей выделены администрацией района.

Кстати, уже в 2022 году данную котельную переведут на другой вид топлива - на природный газ, для этого уже разработана проектно-сметная документация.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:

* в группе Вконтакте

* в Одноклассниках

* в Фейсбуке

* в Инстаграм

* в твиттере

Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!