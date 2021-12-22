Обвиняемый по делу взрыва газа на улице Краснодонцев в Нижнем Новгороде заключён под стражу

За прошедший месяц при содействии СУ СК России по Нижегородской области был решен ряд вопросов, в том числе сдвинуты сроки расселения людей. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

По делу взрыва газа в доме №17 на улице Краснодонцев в Нижнем Новгороде обвиняется руководитель организации, оказывавшей некачественные услуги по замене газового оборудования. В настоящее время подозреваемый задержан и заключён под стражу. Об этом сообщает следственный комитет РФ.

Продолжается расследование уголовных дел по следующим статьям: «Халатность» и «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

К слову, процесс принимаемых мер по восстановлению нарушенных прав граждан и другим волнующим вопросам ускорился после вмешательства в это дело следствия. Известно, что жильцы пострадавшего от взрыва дома дважды обращались на прием к председателю СК РФ, который заверил, что они не останутся без поддержки один на один со своими проблемами.

- На прошлой встрече с заявителями Александр Бастрыкин потребовал изучить роль должностных лиц администрации города и при наличии оснований привлечь их к ответственности. За прошедший месяц при содействии СУ СК России по Нижегородской области был решен ряд вопросов, в том числе сдвинуты сроки расселения людей, - говорится в сообщении.

Ситуация находится на контроле, а информацию по делу о взрыве бытового газа на улице Краснодонцев председателю СК России оперативно докладывает руководитель следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Нижегородской области Айрат Ахметшин.

Напомним, взрыв газа в доме на Краснодонцев, 17 произошёл ещё в июле 2020 года. Позже было принято решение о расселении и сносе поврежденного дома, однако необходимые меры для поддержки пострадавших принимались медлительно. В связи с этим «Комсомолка» разбиралась в том, что происходит спустя год на месте происшествия и какие действия уже были приняты.

Затем стало известно, что взрыв в доме на Краснодонцев наконец-то признали ЧС регионального характера, хотя до этого его статус значился как ЧС муниципального характера. Такое изменение должно ускорить снос аварийного здания, ведь местные жители опасаются, что здание может рухнуть до определенного срока расселения в декабре 2023 года, и они останутся совсем без компенсаций.

Тем временем сроки расселения дома №17 по улице Краснодонцев будут сокращены.

- В настоящее время приняты прорывные меры, позволяющие в кратчайшие сроки восстановить нарушенные права жильцов пострадавшего дома, - подчеркнул руководитель регионального СУ СКР генерал-лейтенант юстиции Айрат Ахметшин.

Жильцам же, пострадавшим от газа бытового взрыва в доме №17, предложено получить либо квартиры в новостройке, либо нежилое помещение или денежные компенсации.

Стоимость квартир и нежилых помещений будет оценена независимым оценщиком. Те жильцы, которые выберут денежную компенсацию, получат ее уже в первой половине следующего года. Для расселения же выделен участок под строительство нового дома по адресу улица Героя Васильева, 31. По условиям контракта это должно быть 10-этажное здание на 104 квартиры.

- На данный момент уже заключен контракт на строительство, ведется проектирование, определены сроки строительства дома, - уточнил заместитель главы администрации Нижнего Новгорода Дмитрий Сивохин.

Для строительства нового дома выбран подрядчик – им стало ООО «Мостопроектстрой», также известно, что прописанный в контракте срок завершения работ приходится на 1 декабря 2023 года.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:

* в группе Вконтакте

* в Одноклассниках

* в Фейсбуке

* в Инстаграм

* в твиттере

Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!