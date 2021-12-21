Экскаватор слетел с фуры на полном ходу и покалечил 27-летнюю девушку-пешехода под Нижним Новгородом

Падение экскаватора на человека в Тоншаевском районе. Скриншот с видео https://vk.com/ilove_nn

В Тоншаевском районе Нижегородской области людская невнимательность стала причиной страшной аварии, которая чуть не привела к гибели человека. 17 декабря по поселку Пижма ехал КамАЗ, груженый экскаватором. На улице Кирова 28-летний водитель фуры резко свернул. Экскаватор слетел на обочину, где шли пешеходы.

- При повороте транспортного средства экскаватор начал движение по тралу и совершил съезд на левую обочину по ходу движения. В результате съезда строительной техники 27-летняя девушка получила различные травмы, - уточнили в пресс-службе регионального ГУ МВД.

В отделе пропаганды безопасности дорожного движения и ОАР регионального УГИБДД добавили, пострадавшей ампутировало правый голеностопный сустав. Девушку госпитализировали. Также известно, что у водителя большегруза имеется девятилетний стаж вождения.

В пресс-службе ГУ МВД по региону также сообщили, что возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, трамваем либо другим механическим транспортным средством, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека». В случае, если водителя признают виновным, он может получить до двух лет тюрьмы. В настоящее время проводится расследование. Сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства произошедшего.

Шокирующие кадры падения строительной техники на человека разошлись по нижегородским пабликам.

- Здесь пострадала наша коллега, молодая девушка. Повреждения получила серьезные, вся правая сторона туловища. Сейчас в больнице, одну операцию уже провели, предстоит ещё операция, - написала Анна С. в комментариях к записи об этой аварии в сообществе «Нижний Новгород». Также она попросила жителей Шахуньи оказать посильную помощь пострадавшей.

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