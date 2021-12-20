Названа предварительная причина отравления угарным газом многодетной семьи в Нижнем Новгороде. Фото: СУ СКР по Нижегородской области

В Нижегородской области продолжается расследование громкого происшествия в Советском районе Нижнего Новгорода – здесь вечером 19 декабря отравилась угарным газом многодетная семья.

Напомним, в одной из квартир на улице Пушкина отравление получила многодетная семья. В больницу была доставлена 36-летняя женщина и четверо ее маленьких детей в возрасте от 4 до 12 лет. Сразу после происшествия на место выехали следователи, которые начали доследственную проверку. Сейчас озвучены ее предварительные результаты.

- При выезде на место происшествия следователи СК установили, что квартира, в которой отравились жильцы, оборудована газовыми приборами: плитой и колонкой, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Нижегородской области. - У газовой колонки отсутствует участок разгона дымоотводящей трубы, а сама труба выполнена из гофрированной фольги. В ходе проверки следователям предстоит выяснить, стали ли конструктивные нарушения установки газовых приборов причиной произошедшего.

В настоящее время доследственная проверка по данному факту продолжается. А медики продолжают оказывать помощь всем пострадавшим в результате этого происшествия.

- В медицинском учреждении всем пострадавшим диагностировано отравление угарным газом средней степени тяжести, - заявили в пресс-службе регионального СУ СКР.

Ранее мы писали, что ситуацию с пострадавшими уже прокомментировали в региональном Минздраве.

- Семья из пяти человек госпитализирована в детскую областную больницу. Необходимая медицинская помощь оказана. Пострадавшие находятся под динамическим наблюдением со стороны детской областной больницы и больницы имени Семашко, - сообщил министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов.

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