Многодетная семья отравилась угарным газом в Нижнем Новгороде: Четверо маленьких детей попали в больницу. Фото: Мария ЛЕНЦ

В Нижнем Новгороде произошло новое отравление угарным газом – на этот раз в одной из квартир на улице Пушкина отравление получила многодетная семья. Сейчас в больницу доставлена женщина и четверо ее маленьких детей в возрасте от 4 до 8 лет.

- Вечером 19 декабря из квартиры на улице Пушкина в Советском районе Нижнего Новгорода в больницу были доставлены пять человек с признаками отравления угарным газом, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Нижегородской области. – По предварительным данным, пострадали малолетние дети в возрасте от 4 до 8 лет и их мать. Все пострадавшие сейчас госпитализированы.

Сейчас на место происшествия уже выехали следователи и представители газовых служб. По данному факту проводится доследственная проверка, в ходе которой будут выяснены все обстоятельства происшествия. Проверка по данному факту проводится и областной прокуратурой.

- По факту госпитализации членов семьи из Нижнего Новгорода в связи с отравлением угарным газом прокуратурой Нижегородской области организована проверка, - сообщается на сайте региональной прокуратуры. – Причины инцидента устанавливаются.

Напомним, это уже второе подобное происшествие в Нижегородской области за сутки. Ранее мы писали, что ночью 18 декабря четыре человека отравились угарным газом в городе Бор Нижегородской области. Среди них 10-летняя девочка, получившая наибольшую дозу отравления.