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Общество4 января 2022 22:00

Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 5 января 2022 года: Первый случай заражения штаммом коронавируса Омикрон выявили в регионе

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Нижнем Новгороде на 5 января 2022 года
Кристина БЕРБАСОВА
Кристина БЕРБАСОВА
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Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 5 января 2022 года: Первый случай заражения штаммом коронавируса Омикрон выявили в регионе

Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 5 января 2022 года: Первый случай заражения штаммом коронавируса Омикрон выявили в регионе

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

По данным на 01:00 5 января 2022 года, за минувшие сутки на территории региона было выявлено всего 84 новых случая заражения. Общее число зараженных коронавирусом в Нижегородской области составляет 232 467 человек.

Число новых выздоровевших пациентов в Нижегородской области составило 1 016 человек. Напомним, что с начала пандемии COVID-19 побороли уже 215 430 жителей региона.

К сожалению, число умерших выросло до 9 898 человек, ещё двадцать четыре нижегородца не смогли побороть коронавирусную инфекцию.

- По состоянию на 30 декабря, коллективный иммунитет в регионе составляет 62,1%, - сообщается на официальном портале стопкоронавирус.рф.

Напомним, что в Нижегородской области зарегистрировали первый случай заболевания штаммом коронавируса «Омикрон». Им оказалась заражена 28-летняя пациентка.

Также стало известно, что в регионе наблюдается дефицит медицинских кадров.

И всё же среди позитивных новостей тот факт, что в начале 2022 года Нижегородская область вышла на нижнее эпидемиологическое плато по коронавирусной инфекции.

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