Пожар в магазине обуви и одежды «5 сезон» произошел в Нижнем Новгороде 28 декабря

Погибших и пострадавших нет.
Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области
Тревожный рабочий день выдался 28 декабря для сотрудников торгового центра «Южное шоссе» в Автозаводском районе – там вспыхнул пожар в магазине обуви и одежды «5 сезон». Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Нижегородской области.
Происходило горение имущества в магазине обуви и одежды.
Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области
Пожару был присвоен ранг №2. Спасатели сразу выехали по адресу вызова и уже в 15:34 были на месте, в это время весь первый этаж здания заволокло дымом.
Спасатели сразу выехали по адресу вызова.
Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области
В 15:40 специалистам удалось ликвидировать пожар на площади 10 квадратных метров.
Пожарно – спасательные подразделения привлекались по рангу пожара №2.
Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области
- В ходе операции было эвакуировано 22 человека, ещё пятеро спасено. Детей среди них не было, - рассказали в ведомстве. – Погибших нет, пострадало лишь имущество магазина.
Привлекались 11 единиц техники и 46 спасателей.
Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области
К спасательной операции привлекалось 11 единиц техники и 46 человек личного состава.
Напомним, ранее мы рассказывали о сильном пожаре на улице Большой Покровской, который удалось потушить только спустя четыре часа. К сожалению, в результате трагедии погиб мужчина и пострадала женщина,а позже под завалами сгоревшего дома обнаружили тело женщины.
Спасатели сразу выехали по адресу вызова.
Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области
К ЧИТАТЕЛЯМ
Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:
* в группе Вконтакте
* в Одноклассниках
* в Фейсбуке
* в Инстаграм
* в твиттере
Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!