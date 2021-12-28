Пожар в магазине обуви и одежды «5 сезон» произошел в Нижнем Новгороде 28 декабря

Погибших и пострадавших нет. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Тревожный рабочий день выдался 28 декабря для сотрудников торгового центра «Южное шоссе» в Автозаводском районе – там вспыхнул пожар в магазине обуви и одежды «5 сезон». Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Нижегородской области.

Происходило горение имущества в магазине обуви и одежды. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Пожару был присвоен ранг №2. Спасатели сразу выехали по адресу вызова и уже в 15:34 были на месте, в это время весь первый этаж здания заволокло дымом.

Спасатели сразу выехали по адресу вызова. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

В 15:40 специалистам удалось ликвидировать пожар на площади 10 квадратных метров.

Пожарно – спасательные подразделения привлекались по рангу пожара №2. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

- В ходе операции было эвакуировано 22 человека, ещё пятеро спасено. Детей среди них не было, - рассказали в ведомстве. – Погибших нет, пострадало лишь имущество магазина.

Привлекались 11 единиц техники и 46 спасателей. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

К спасательной операции привлекалось 11 единиц техники и 46 человек личного состава.

Напомним, ранее мы рассказывали о сильном пожаре на улице Большой Покровской, который удалось потушить только спустя четыре часа. К сожалению, в результате трагедии погиб мужчина и пострадала женщина,а позже под завалами сгоревшего дома обнаружили тело женщины.

Спасатели сразу выехали по адресу вызова. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

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