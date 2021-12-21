Туфли, созданные нижегородским мастером, попали в коллекцию Эрмитажа

Туфли «Асисты» были созданы в 2008 году и всё это время лежали не тронутыми у своего владельца. Фото: предоставлено Рустамом Адюковым.

Коллекцию Эрмитажа пополнила работа из Нижегородской области – авторские мужские туфли «Асисты», сделанные из шёлка и шерсти, с вышивкой гладью в виде гжели. Создателем необычной пары стал известный дизайнер обуви из Дзержинска Рустам Адюков.

- Ещё планируется передача пары обуви «Решетихинский Колокольчик» - промысла Володарского района, - рассказал в разговоре с «Комсомолкой» обувщик. – Сейчас хранительница музея, с которой мы держим связь, болеет, поэтому ждем её выздоровления и продолжим переговоры о вручении пары сабо-колокольчиков в Эрмитаж. Это знаковое событие для нас, что они будут храниться там.

К слову, туфли «Асисты», которые уже попали в один из главных государственных музеев страны, были созданы ещё в далеком 2008 году и всё это время лежали не тронутыми у своего владельца, можно сказать, были «законсервированы».

Для создания этой пары в качестве материала использовался русский лубок и шерсть. Фото: предоставлено Рустамом Адюковым.

- Эта пара обуви чудом снова вернулась ко мне и уже приобрела совершенно новое понимание, новый контекст, так как мы её дооформили. Тут дело даже не в материале – это номинальность, а ручной работы очень много было проведено, ведь задумка и философия этой работы для меня не классическое отчасти решение, - поделился Рустам Адюков.

По словам мастера, эти мужские туфли – это некая ирония, ведь здесь подменяется понятие по отношению к устоявшимся предметам - вместо жесткого формодержателя - мягкий, шерстяной, бессмысленный.

Эту пару обуви дооформили. Фото: предоставлено Рустамом Адюковым.

- Для создания этой пары в качестве материала также использовался русский лубок и шерсть, из которых изготавливали валенки, что подчеркивает «русскость» и отношение к миру, - добавил обувщик. - Как говорится «С умного по шерстинке — дураку валенки».

В Эрмитаж эти необычные туфли попали после того, как нижегородский мастер съездил в Санкт-Петербург и поучаствовал в выставке «Укрепление межнациональных культур и традиций». У Рустама там взяли интервью местные СМИ, редактор одного из которых потом связала обувщика с сотрудницей отдела в музее.

Дизайнер обуви из Дзержинска Рустам Адюков и пара сабо «Решетихинский Колокольчик». Фото: предоставлено Рустамом Адюковым.

- Я подумал, что это пара не зря вновь оказалась в моих руках в этом году, будто лежала и ждала своего часа. Мы предложили забрать в фонд именно её, она им понравилась и на этом мы и сошлись, - пояснил дизайнер.

Надеемся, что в скором времени в коллекции Эрмитажа окажется и уникальная пара обуви, по форме напоминающая колокольчик и расписанная в стиле палехской лаковой миниатюры. Хотя стоит отметить, что это уже даже и не обувь – это произведение искусства, претендующее на звание российского сувенира наравне с русской матрешкой.

Уникальная пара обуви, по форме напоминающая колокольчик. Фото: предоставлено Рустамом Адюковым.

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