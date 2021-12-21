Куда сходить на Новый год 2021-2022 в Нижнем Новгороде: главные площадки, концерты, экскурсии

Настоящий праздник в новогоднюю ночь развернётся на Ярмарочной площади. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Новый год стремительно приближается с каждым новым днем, а это означает, что уже очень скоро нижегородцы будут решать, встретят ли они праздник дома в кругу семьи или отправятся вместе с близкими и друзьями на городские мероприятия.

В преддверии праздника «Комсомолка» публикует подробную афишу развлечений на Новый год 2021-2022 в Нижнем Новгороде. Мы подскажем, куда сходить в новогоднюю ночь с детьми, друзьями и близкими, а также где будут находиться главные площадки праздничных гуляний.

Нижегородская ярмарка

Настоящий праздник в новогоднюю ночь развернётся на Ярмарочной площади, которая стала главной городской площадкой для празднования Нового года. Здесь будет работать ледовый каток, новогодняя резиденция Деда Мороза, карусель, самоварная, фуд-корт, мастерские по изготовлению филигранных снежинок. Также гости ярмарки смогут сфотографироваться с арт-объектами и купить сувениры.

Программа празднования Нового года на Нижегородской ярмарке включает в себя выступления музыкальных групп, интерактивы, мастер-классы и анимационная программа, театрализованные представления, а кульминацией станет праздничный салют.

Локация будет работать до 03:00.

Гуляния в новогоднюю ночь продолжатся до 03:00. Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Парк «Швейцария»

Новогодние активности развернутся и на территории обновленного парка «Швейцария», где нижегородцы и гости города смогут посетить каток, рождественскую ярмарку, различные спортивные соревнования, мультимедийное шоу «Новогодний мир» в детском центре, а юные нижегородцы смогут прокатиться на «Новогоднем экспрессе» - ярко украшенном паровозике.

Здесь же можно будет повстречать Деда Мороза и его внучку Снегурочку, а ещё сказочных жителей парка — Паркушу и Садовника. Нижегородцы смогут сделать праздничные снимки в специально обустроенных фотозонах.

Кстати, ледовый каток расположится на центральной площади парка, прямо напротив входы с остановки «улица Медицинская». Каток будет разделен на две зоны для взрослых и для детей до 7 лет.

Так, с 22:00 31 декабря до 03:00 1 января стоимость входного билета на сеанс для взрослого составит 500 рублей, для ребенка - 200 рублей. Прокат коньков — 250 рублей. Вход только при наличии QR-кода.

Локация будет работать до 03:00.

Площадь Горького

Главная городская ёлка в этом году установлена в самом центре города – на площади Горького, где также пройдут праздничные гуляния. В сквере на площади можно будет увидеть множество арт-объектов и сделать кадры на память в специальных фотозонах.

Также для горожан и гостей на площади будут работать 20 торговых домиков с напитками, сувенирами и игрушками, красиво оформленными к Новому году.

Новогодние гуляния запланированы в городских парках. Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Праздничные локации в других районах будут работать в новогоднюю ночь с 22:00 до 03:00. Среди них:

- площадь перед кинотеатром «Россия» в Ленинском районе;

- площадь у ФОКа «Юность» в Московском районе;

- площадь Советская в Советском районе;

- площадь Минина и Пожарского в Нижегородском районе.

Также новогодние гуляния запланированы в городских парках:

- Автозаводский парк, на территории Второго паркового озера;

- парк «Дубки» и парк Станкозавода в Ленинском районе;

- парк Светлоярский в Сормовском районе;

- детский парк имени Свердлова и парк Победы в Нижегородском районе.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:

* в группе Вконтакте

* в Одноклассниках

* в Фейсбуке

* в Инстаграм

* в твиттере

Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!