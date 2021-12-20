Нижегородцам показали, какие объекты появились в новом «Парке 800» на набережной Федоровского

"Парк 800" на набережной Федоровского. Фото: Мария СОРОКИНА

Обновленный «Парк 800» на набережной Федоровского в Нижнем Новгороде показали горожанам во время экскурсии 19 ноября. Благоустройство этой территории велось в рамках программы «Среда 800». Создатели концепции специалисты бюро «Арх Групп» взяли за основу идею театра природных действий. Как рассказала руководитель ИРГСНО Дарья Шорина, при создании концепции учитывалась история локации, способы использования ее горожанами и, конечно же существующий ландшафт. Здесь проходит склон, поэтому у архитекторов появилась идея создания террасного парка с камерным театральным оформлением.

Технический съезд. Фото: Мария СОРОКИНА

В результате проведенных работ были восстановлены дорожки и технический съезд, размещено новое освещение и декоративное световое оформление, а еще арт-объекты-видоискатели, стенды, которые показывают температуру, давление, влажность и загрязнение воздуха, информационные стенды, малые архитектурные формы и многое другое. Большое внимание уделено деталям. Так, фонари напоминают театральные прожекторы, оформление навесов – театральные кулисы, а еще каждая терраса отличается от другой по цвету мощения. Само мощение выполнено в тонах заката.

Фонари-прожекторы. Фото: Мария СОРОКИНА

В «Парке 800» имеется 7 террас:

- Спортивная с функцией отдыха и созерцания;

- два уровня детских площадок;

- городской спот для работы;

- терраса городских пикников;

- терраса для слэклайна;

- терраса с амфитеатром для проведения лекций.

Первая терраса условно получила название спортивная. Это самый верхний этаж набережной. Здесь есть точка питания и общественный туалет. Ближе к домам на улице Суетинской находятся силовые и кардио тренажеры, антивандальные комплексы с ограждением, которое также может быть использовано, как тренажер. Еще есть вешалки, амфитеатр со столиками и встроенные беспроводные зарядки для смартфонов. Всего на Федоровского установлено 13 таких зарядных устройств.

Беспроводная зарядка телефона. Фото: Мария СОРОКИНА

Склон здесь активно используется сноубордистами и эту традицию решено сохранить.

- Концепция, которую мы разрабатывали ранее, касается задействования и оврагов, но позиция Института была в таком очень нежном и аккуратном вмешательстве в архитектуру оврага. Он используется для того, чтобы спуститься вниз и подняться с Рождественской, поэтому мы там сделали свет и дорожку. Функции катания на сноубордах мы просто даем возможность случиться без каких-либо отягощений. Когда мы приступим к реализации второй очереди, дополнительно будем проводить встречи, где можно будет обсудить возможность установки специальных элементов для сноубординга и многое другое, - уточнила Дарья Шорина.

В ходе благоустройства здесь максимально сохранены существующие деревья и высажены новые. Участники экскурсии заметили, что на одном из деревьев здесь поселился дятел. По мнению некоторых участников мероприятия, это как нельзя лучше показывает, что природная функция здесь сохранена.

Дятел на дереве. Фото: Мария СОРОКИНА

От памятника Горькому вниз ведет амфитеатр, который установлен специально для тех, кто привык любоваться закатами.

Амфитеатр под памятником Горького. Фото: Мария СОРОКИНА

Под амфитеатром начинается детская терраса. Кресла-карусели, горки, качели, антивандальные качалки «пчелки», подвесной мост, сетка для лазания, скалодром, батут, импровизированная сцена и многое другое установлены для самых подвижных и непоседливых ребят.

Детская горка. Фото: Мария СОРОКИНА

Родители могут наблюдать за ними из открытых павильонов-гостиных. Подвесные канаты на навесах создают ощущение театральных штор.

Качели. Фото: Мария СОРОКИНА

Навесы с "шторками" из канатов. Фото: Мария СОРОКИНА

Ниже располагаются два уровня для тихого отдыха на природе. Один создан специально для тех, кто хочет посидеть за телефоном или ноутбуком в уединении, а еще чуть ниже места, где можно провести пикник в дружеской компании.

Зона пикников. Фото: Мария СОРОКИНА

Далее, пройдя по лестнице, можно попасть на площадку для слэклайна. Там специально установлены столбы, чтобы можно было натянуть канат и заниматься. Есть навес для занятий йогой, оборудованы места, где можно отдохнуть, бросить сумки и оборудование.

Пересекая технический спуск, попадаем на огороженную площадку для собаководов, о которой очень просили местные жители во время работы над концепцией. Там установлены тренажеры для собак, есть возможность отпустить их побегать без поводка и познакомить с другими собаками, не мешая отдыхать другим посетителям террасного парка.

Площадка для собак. Фото: Мария СОРОКИНА

-На площадке использовано безопасное покрытие из окатанного гравия. Установлено оборудование для тренировок: барьеры, бумы, туннель для прохождения и горка. Это позволяет отрабатывать элементы дисциплины аджилити. Здесь также есть места для отдыха и урны для мусора. Для удобства собаководов здесь также размещен дог-диспенсер с дог-пакетами. Предполагается, что у нас собаководы ответственные и будут за ними убирать. Надеемся на сознательность и повышение культуры, - рассказал главный инженер проектов ИРГСНО Кирилл Кузьмичев.

Ближе к Строгановской церкви расположен городской сад с плодовыми деревьями. Вишня, яблоня, слива и лещина посажены здесь не декоративные, их плоды съедобны. Ухаживать за деревьями будут работники церкви, хотя горожане тоже при желании смогут внести свой вклад.

Ландшафтный архитектор Анна Турунтьева рассказала присутствующим про озеленение. По ее словам, всего садов будет два. Тот, что ближе к гостинице «Азимут» - декоративный и будет использоваться, как фотозона. Также большое внимание уделено цветам и кустарникам на территории всего террасного парка.

- Раньше здесь высаживались однолетники и это происходило каждый год. Мы отходим от этой тенденции и создаем цветники, где используются многолетние культуры. Сейчас посадочный материал только недавно посажен, ему нужно время чтобы разрастись. У нас подведены водяные розетки, благодаря которым все наши насаждения будут поливаться. Полив не автоматический, его будут включать работники, - добавила она.

Поднявшись выше, попадаем на террасу для проведения массовых мероприятий. Здесь установлен еще один амфитеатр со столиками и зарядными устройствами для смартфонов. Присутствующие отметили, что из этого места может получиться хорошее место для занятий на свежем воздухе, а еще выпускники школ здесь могут встречать рассвет и делать памятные фото.

В заключение Дарья Шорина добавила пару слов о том, как будет обслуживаться обновленное пространство.

- Сейчас происходит процесс передачи пространства городу. Любой объект после благоустройства возвращается городу, и администрация планирует уборку в соответствии с паспортом благоустройства, который готовится для каждого объекта. Понятно, что пустырь содержать легче, чем благоустроенную общественную территорию, поэтому будет некий буферный период, когда город будет привыкать эксплуатировать эти пространства. Но тем не менее, уже есть понимание, как это будет происходить, - заключила она.

В настоящее время на набережной Федоровского закрыт только спуск к Почтовому съезду, остальная территория доступна для посещения.