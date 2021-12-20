Спортивная гордость

Сергей Шипов награжден юбилейной медалью «В память 800-летия Нижнего Новгорода»

Тренер СК «Знамя» АО «АПЗ» Сергей Шипов награжден юбилейной медалью «В память 800-летия Нижнего Новгорода» за вклад в развитие спорта Нижегородской области.

Церемония награждения представителей спортивной общественности области состоялась 9 декабря в пресс-центре стадиона «Нижний Новгород». Медалями отмечены 170 спортсменов, тренеров, руководителей спортивных федераций, спортивных школ и других представителей спортивной общественности региона.

Тренер высшей категории Сергей Шипов почти 35 лет занимается пауэрлифтингом, из них 32 года – тренерской деятельностью.

Он стоял у истоков развития этого вида спорта в Арзамасе. Тренеру удалось воспитать трех мастеров спорта международного класса, 25 мастеров спорта и более 30 кандидатов в мастера спорта.

Пауэрлифтингом Сергей Константинович начал заниматься в 80-е годы. Тогда он трудился на АПЗ и участвовал в ремонте помещения заводского спортивного клуба «Витязь» на базе школы №2.

– Получается, что завод дал мне путевку в спортивную жизнь и на протяжении всей моей тренерской карьеры поддерживает, – говорит Сергей Шипов.

Ранее медали «В память 800-летия Нижнего Новгорода» были вручены исполнительному директору Спортивной федерации фехтования Нижегородской области, директору спортклуба «Знамя» Вадиму Карпычеву и старшему тренеру сборной команды региона по фехтованию Николаю Хозину.

Екатерина Ядрова

Фото из архива пресс-службы АПЗ