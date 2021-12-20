Игротека для заводчан

На Арзамасском приборостроительном заводе им. П.И. Пландина завершился зимний Кубок по спортивным настольным играм среди молодых работников предприятия.

Четыре дня шли соревнования, организованные Молодежным советом АО «АПЗ». Ребята-участники после работы спешили в здание отдела кадров, где в учебном классе и развернулись баталии по настольному хоккею и футболу.

Идея подобного турнира появилась в прошлом году, когда объявили запрет на массовые мероприятия в связи с пандемией. Формат соревнований позволял проводить их среди небольшого количества людей и с соблюдением социальной дистанции. Игры так понравились молодым приборостроителям, что было решено провести турнир и в этом году.

В настольном хоккее соревнования проходили по двум лигам – первой и топ-лиге. Опыт прошлого года показал, что новичкам состязаться с сильными игроками тяжело. Поэтому малоопытные участники и игроки, которые заявились на турнир впервые, сначала боролись за первенство в первой лиге. А уже ее победители выходили в топ-лигу.

– С каждым турниром уровень участников растет, соревнования становятся все более интересными и захватывающими, – отметил главный судья член Молодежного совета Дмитрий Шмаков. – Появляются новые участники, а это значит, что настольные игры набирают популярность среди заводчан.

Организаторы пробуют разные системы проведения соревнований, чтобы прийти к одному самому удобному варианту. Но, как говорят сами участники, главное в настольных играх – это возможность провести время с коллегами в неформальной обстановке, пообщаться вживую и получить приятные эмоции от игры.

Победители и призеры турнира получили подарочные сертификаты и именные дипломы.

На АПЗ завершился зимний Кубок по спортивным настольным играм

Слово участникам

Николай Зубков, инженер-технолог службы главного технолога:

– В хоккее мне повезло больше: в первой лиге я занял 2 место, а вот в футболе в призы не попал. Здорово, что завод проводит такой турнир. В городе мало развлечений, порой не знаешь, чем заняться после работы. А здесь можно отлично провести время, зарядиться положительными эмоциями.

Александр Корочкин, регулировщик РЭАиП цеха №37:

– Участвую в соревнованиях второй раз, в этом году улучшил свой результат и стал бронзовым призером первой лиги турнира. А вот в топ-лиге занял лишь 5 место. Собралась отличная компания, где было интересно и весело играть. Турнир получился классным! Буду участвовать еще.

Итоги

Хоккей. Первая лига

1 место – Евгений Михеев (цех №50)

2 место – Николай Зубков (служба главного технолога)

3 место – Александр Корочкин (цех №37)

Хоккей. Топ-лига

1 место – Дмитрий Кондрашкин (цех №49)

2 место – Артём Канашкин (руководство завода)

3 место – Евгений Михеев (цех №50)

Футбол

1 место – Дмитрий Шмаков (отдел главного конструктора)

2 место – Дмитрий Китаев (цех №42)

3 место – Артём Канашкин (руководство завода)

Екатерина Ядрова

Фото Елены Галкиной