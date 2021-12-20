Времена года у завода

Времена года - зима

На Арзамасском приборостроительном заводе имени П.И. Пландина на смену прошлогодним настенным календарям с детскими космическими рисунками пришли новые – тоже с авторскими художественными работами.

Поучаствовать в проекте «Календарь от корпоративной газеты «Новатор» арзамасская художница Татьяна Морышкова, руководитель студии «Я художник. Я так вижу», согласилась сразу.

Времена года - весна

– Мои дедушка и бабушка Караштины Николай Павлович и Мария Фёдоровна всю жизнь проработали на АПЗ: дед был начальником отдела труда и заработной платы, бабушка – контрольным мастером отдела технического контроля, – рассказала Татьяна. – Так что о заводе наслышана с детства.

Времена года - лето

Задача, которую поставили перед автором сотрудники отдела внешних связей и массовых коммуникаций, – изобразить призаводскую площадь с видом на проходную.

– Мне нравится рисовать архитектуру, преимущественно историческую, – поделилась Татьяна. – А тут – завод, объект не очень художественный – сплошные квадраты. Пришлось просмотреть огромное количество фотографий с проходной, корпусами, чтобы найти нужный ракурс.

Времена года - осень

Получилось четыре рисунка – на каждом свое время года и своя история. Влюбленные под зонтом, пара с новогодней елкой, дети с воздушными змеями, молодежь, отдыхающая на лужайке. О чем тот или иной сюжет, каждый может допридумывать, дорисовать в своем воображении. Главное, что объединяет героев этих рисунков, – Арзамасский приборостроительный завод…

Ирина Балагурова