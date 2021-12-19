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Происшествия19 декабря 2021 5:57

«Девочка в тяжелом состоянии»: Четыре человека, в том числе один ребенок, отравились угарным газом на Бору

Четыре человека отравились угарным газом на Бору ночью 18 декабря
Юлия ВАСИЛИШИНА
Юлия ВАСИЛИШИНА
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Четыре человека отравились угарным газом на Бору ночью 18 декабря.

Четыре человека отравились угарным газом на Бору ночью 18 декабря.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жуткое происшествие в Борском районе Нижегородской области – здесь ночью 18 декабря четыре человека отравились угарным газом. Среди них 10-летняя девочка, получившая наибольшую дозу отравления.

– Сообщение об отравлении угарным газом на улице Дружбы в городе Бор поступило в 23:02 18 декабря, – сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Нижегородской области. – В результате происшествия пострадали четыре человека, в том числе 10-летняя девочка. Сейчас пострадавший ребёнок в тяжёлом состоянии госпитализирован в Нижегородскую областную детскую больницу. Остальные трое пострадавших в состоянии средней степени тяжести доставлены в Борскую районную больницу.

К счастью, в результате происшествия никто не погиб. Сейчас обстоятельства инцидента выясняются. "Комсомольская правда" в Нижнем Новгороде" продолжит следить за развитием событий.

Прокуратура региона организовала проверку по факту отравления семьи угарным газом. А медики Нижегородской областной детской клинической больницы рассказали о состоянии пострадавшей девочки.

Ранее мы писали, что в Якутии 10 человек попали в больницу с отравлением угарным газом. Среди них оказалось шестеро детей.

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