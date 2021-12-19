«Девочка в тяжелом состоянии»: Четыре человека, в том числе один ребенок, отравились угарным газом на Бору

Четыре человека отравились угарным газом на Бору ночью 18 декабря. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жуткое происшествие в Борском районе Нижегородской области – здесь ночью 18 декабря четыре человека отравились угарным газом. Среди них 10-летняя девочка, получившая наибольшую дозу отравления.

– Сообщение об отравлении угарным газом на улице Дружбы в городе Бор поступило в 23:02 18 декабря, – сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Нижегородской области. – В результате происшествия пострадали четыре человека, в том числе 10-летняя девочка. Сейчас пострадавший ребёнок в тяжёлом состоянии госпитализирован в Нижегородскую областную детскую больницу. Остальные трое пострадавших в состоянии средней степени тяжести доставлены в Борскую районную больницу.

К счастью, в результате происшествия никто не погиб. Сейчас обстоятельства инцидента выясняются. "Комсомольская правда" в Нижнем Новгороде" продолжит следить за развитием событий.

Прокуратура региона организовала проверку по факту отравления семьи угарным газом. А медики Нижегородской областной детской клинической больницы рассказали о состоянии пострадавшей девочки.

Ранее мы писали, что в Якутии 10 человек попали в больницу с отравлением угарным газом. Среди них оказалось шестеро детей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Выживший после отравления угарным газом малыш находится в искусственной коме

Его маленький брат и старшая сестра погибли, за жизнь мамы борются врачи (подробности)