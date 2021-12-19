Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 19 декабря 2021 года: Ещё у 639 нижегородцев диагностировали коронавирус за сутки Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

По данным на 01:00 19 декабря 2021 года, общее число зараженных COVID-19 в Нижегородской области составляет 225 747 человек. Только за минувшие сутки на территории региона было выявлено 639 новых случаев.

Также, с начала пандемии переболели коронавирусом уже 198 524 жителя Нижегородской области. Число новых выздоровевших пациентов за сутки составило 988 человек.

К сожалению, за последние сутки двадцать четыре человека не смогли побороть коронавирусную инфекцию, число умерших сейчас составляет уже 9 474 человек.

Статистика заражённых коронавирусом в Нижегородской области на 19 декабря Фото: Яндекс

Территории Нижегородской области с высоким количеством человек, зараженных коронавирусом, находятся в Дзержинске и на Бору. Наименьшее количество человек, зараженных коронавирусом, отмечено в Первомайском районе и Спасском районе.

По ежедневной заболеваемости COVID-19 Нижегородская область сейчас занимает четвёртое место. Выше находятся Москва (2 283 человека), Санкт-Петербург (1 997 человек) и Московская область (1 683 человека).