Мужчина погиб в ДТП с ГАЗелью в Семеновском районе 18 декабря Фото: ГУ МВД России по Нижегородской области

В субботу, 18 декабря, в Семеновском районе Нижегородской области произошло ДТП – на дороге столкнулись легковой автомобиль и ГАЗель. По предварительным данным ГУ МВД России по региону, в результате аварии погиб один человек.

Согласно официальным данным, трагедия произошла около деревни Шалдеж в 10:30. В пресс-службе ведомства сообщили, что предварительно водитель Лада Гранта двигался в Кировском направлении из Нижнего Новгорода, не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомашиной ГАЗель.

В результате мощного удара от полученных травм погиб водитель автомобиля Лада Гранта – 40-летний мужчина.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.