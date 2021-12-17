Масштаб, креатив и начало нового единства: что юбилей Нижнего Новгорода изменил в жизни горожан

16 декабря эксперты из разных областей обсудили, помогло ли 800-летие Нижнего Новгорода определить образ и идентификацию города. ФОТО: АНО "Центр 800".

Главный итог празднования 800-летнего юбилея - не хочется уезжать из Нижнего Новгорода. Об этом заявила PR-директор Intervals Дарья Колосова во время Публичного диалога в Арсенале.

16 декабря эксперты из разных областей обсудили, помогло ли 800-летие Нижнего Новгорода определить образ и идентификацию города. У каждого спикера свое видение постпраздничной обстановки. Но в одном убеждены все – продолжит ли город расти и развиваться или изменения окажутся одноразовыми, зависит от каждого из нас.

А что будет дальше?

«Наводя мосты между медиартом, IT-технологиями и культурными кодами, мы можем войти в прекрасное будущее, где будет развиваться креативная индустрия и появятся рабочие места для моих сверстников и наших будущих детей, — поделилась своими ожиданиями Дарья Колосова. — У нас появилась прекрасная возможность посмотреть себе под ноги, обнаружить, кто мы есть на самом деле и почему мы здесь живем».

Кроме того, Дарья считает правильным сделать ставку на НХП. Промыслы сейчас вновь входят в моду, и благодаря многовековым традициям у Нижнего Новгорода есть возможность вновь заявить о себе.

У каждого спикера свое видение постпраздничной обстановки. ФОТО: АНО "Центр 800".

В свою очередь руководитель нижегородского филиала Фонда развития гражданского общества Евгений Семенов подчеркнул важность инвестиций в IT-среду. Этот вектор развития ему кажется наиболее перспективным для города.

«Благодаря губернатору Глебу Никитину город на юбилей получил серьезные инвестиции, которые формируют материальную базу для нового качества жизни передовых IT-компаний. И в эту среду могут прийти очень серьезные инвестиции не только в юбилей, но и в следующие годы», — подчеркнул Евгений Семенов.

По его словам, в свое время Нижний Новгород был крепостью, карманом России, индустриальным центром, а потом утратил свою идентичность. И после 30-летней паузы пришло время найти ее вновь. Юбилей – один из первых шагов в этом направлении.

Нам есть, чем гордиться

Несколько дней назад работу нижегородских властей по развитию региона оценила председатель Совета Федерации федерального собрания России Валентина Матвиенко. На нашей выставке ее поразили масштаб, креатив и осмысленность проектов. Их обещали поддержать.

«Я чувствовала гордость, когда мы представляли проекты Нижегородской области в Москве. Ощущение того, что не ты хвалишься, а тебя хвалят – это очень важно», — поделилась впечатлениями зампредседателя Законодательного собрания Нижегородской области Ольга Щетинина.

По словам Ольги Щетининой, для дальнейшего развития городу нужны среда, заботливые люди и атмосфера. ФОТО: АНО "Центр 800".

К 800-летию было сделано многое – разом заложили большие инфраструктурные проекты, которые очень нужны Нижнему Новгороду. Среди них Борский мост, Неклюдово-Золотово, станции метрополитена, стадион и ледовый дворец и другие. А событийная программа привлекла в наш город туристов из Москвы и других городов страны.

По словам Ольги Щетининой, для дальнейшего развития городу нужны среда, заботливые люди и атмосфера. А один из главных ресурсов – это интеллект и дружелюбность местных жителей. Не случайно в этом году их решили вовлечь в празднование юбилея. Нижегородцы выступали с предложениями собственных проектов, таких как обновление схемы метро, выпуск исторического сборника, организация мероприятий различного характера. И личное участие каждого действительно помогло изменить жизнь вокруг.

«Есть идея, нет границы, есть только вера в регион и команда, которая над этим работает. Есть изменения, которые отмотать назад уже не получится, потому что мы уже поняли, что можно по-другому. Мы проснулись!» — подытожила Ольга Щетинина.

Архивисты со временем могут обнаружить документы, которые докажут, что Нижний Новгород даже старше тысячелетней Казани. ФОТО: АНО "Центр 800".

Руководитель комитета по делам архивов Нижегородской области Борис Пудалов подчеркнул, что Нижний Новгород впервые за 8 столетий своей истории отпраздновал вековой юбилей. Но значимость прошедших событий в полной мере удастся оценить только через 15 лет.

«Основной комплекс управленческой документации министерств и ведомств поступит к нам в архив. Историки их начнут изучать. Освоение этого материала придет со временем через анализ достижений культуры, промышленности, науки и так далее», - пояснил Борис Пудалов.

Особую значимость может обрести и научно-популярный сборник Елены Гординой «Восемь столетий нижегородской истории». Впрочем, архивисты со временем могут обнаружить документы, которые докажут, что Нижний Новгород даже старше тысячелетней Казани. Тогда нам придется заново переосмыслить историю родного края.

Здания остаются, содержание меняется

К обсуждениям итогов 800-летия по видеосвязи присоединился главный редактор проекта «Архитектурные излишества» Павел Гнилорыбов. Он заявил, что Нижний Новгород стал городом, в который можно приезжать за впечатлениями каждые 3-4 месяца – так много здесь обновлений. Павла радует избавление от синих заборов и благоустройство общественных пространств. Сейчас он может выделить 15-20 качественных территорий и парков, благодаря которым наш город может конкурировать с Казанью, Калининградом, Краснодаром. Правда, их судьба зависит от дальнейших эксплуатации и наполнения. Но многие горожане теперь «становятся профессиональными нижегородцами», которые по-настоящему понимают, какое сокровище у них в руках.

Видеообращение для Публичного диалога подготовил и комментатор «Первого канала», посол Нижнего Новгорода на Чемпионате мира по футболу Павел Занозин. Как фанат нашего города, он мечтает, чтобы Нижний вернул себе статус третьей столицы, а то, что остается после 800-летия, еще долго приносило счастье горожанам. Коренной нижегородец оценил акцию «Начало нового единства», в которой местные баскетбольный, футбольный и хоккейных клубы решили создать форму символами города: кремлем, Чкаловской лестницей и нижегородскими закатами. Понравился ему и ход с написанием спортсменами писем своим болельщикам. Комментатор посоветовал нижегородцам при первой же возможности идти на стадион, чтобы вновь погрузиться в атмосферу и почувствовать кайф. А к властям он обратился с просьбой восстановить любимый «Водник».

В свою очередь директор Волго-Вятского филиала музея им. А. С. Пушкина Анна Гор выступила с предложением использовать стадион «Водник» как культурную площадку. Пока не начался ремонт, там можно было бы организовать амфитеатр для оперы и аудиовизуальное представление для фестиваля Intervals. Анна признала, что Нижний Новгород благодаря юбилейному году перепрыгнул через несколько ступенек. Но обновления музеев и выставочных площадок недостаточно – важно продумать, что будет происходить с этими пространствами дальше. Останется это прорывом или станет новым качеством городского сознания?

Послушать экспертов собралось много нижегородцев. ФОТО: АНО "Центр 800".

«Как сделать так, чтобы что-то приобретая, мы ничего при этом не теряли? Мне кажется, что 800-летие – это экзамен. И мы будем продолжать сдавать этот экзамен. Радоваться рано. Надо сконцентрироваться, сгруппироваться и стратегически двигаться дальше», - подчеркнула Анна Гор.

По мнению депутата гордумы, директора института международных отношений и мировой истории университета им. Н.И. Лобачевского Михаила Рыхтика, мы в начале важного этапа, который либо приведет к головокружению от успехов, либо заставит работать, засучив рукава. Но в любом случае сейчас пора уходить от проектного подхода к решению задач – у него есть дедлайн, а проблемы бывают бессрочные, приходится искать другие источники доходов.

Таким образом, несмотря на разные подходы к оценке юбилейных мероприятий и реализованных проектов, все сходятся в одном - сейчас необходимо сохранять заданный темп работы. Сейчас как никогда раньше важны усилия каждого нижегородца - и в социальных направлениях, и в культурных мероприятиях, и и в реализации новых инфраструктурных проектов. Ведь 800-летие заложило основы развития Нижнего Новгорода на многие годы вперед.

Мария МАТЕРИКОВА