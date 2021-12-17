Вакцинация от COVID-19 и ВИЧ-инфекция. Фото: Нижегородский СПИД-центр

Вокруг вакцинации всегда было много споров. И речь сейчас не о вакцине от COVID-19, а об истории вакцинации в принципе. Да, противники прививок появились не сегодня.

Обратимся к истокам. Знаете ли вы, что слово вакцина происходит от латинского слова «vacca», что в переводе означает.... нет, не «здоровье», и, нет, не «исцеление», и даже не «предотвращение». «Vacca» переводится как «корова».

Причем же тут прививка, спросите вы?

Как боролись с оспой

Отвечаем. Дело в том, что одно из самых свирепых заболеваний, унесшее сотни миллионов человеческих жизней – оспа. Заболевание крайне неприятное, тяжелое, смертность достигала 30%. Конечно, с ним пытались бороться, но не очень успешно.

Тот факт, что переболев оспой в легкой форме, можно выработать у организма защиту, заметили быстро. Но как добиться этой легкой формы? Пробовали использовать биологический материал больного человека — через кожу здорового человека при помощи иголки протаскивали пропитанную зараженным гноем нитку. Надежностью метод не отличался. Многие после такой процедуры болели вполне серьезно и умирали тоже по настоящему.

Как появилась вакцина

И тут на сцену вышла корова. Дело в том, что коровья оспа для человека заразна, но не смертельна. Изучив это явление, английский врач Эдвард Дженнер создал на основе коровьей оспы надежную и безопасную вакцину и в 1796 году сделал первую прививку нового типа. А через два года выпустил на этот счет брошюру — за свой счет, так как Королевское научное общество с подозрением отнеслось к такой инициативе. Можно сказать, это и были первые «антипрививочники».

А вот Екатерина II сделала себе прививку старого типа и ещё до открытия Эдварда Дженнера. Таким образом она показала и двору и подданным личный пример, выбрав профилактику здоровья вместо постоянного страха перед болезнью.

Постепенно прививка коровьей оспой стала распространяться и ее эффективность и безопасность вызывала всё меньше сомнений. Но в СМИ можно было встретить едкие карикатуры, на которых у привитых граждан из места прививки вырастало вымя или даже целая корова... А вы говорите «побочные эффекты»! Никакие реальные побочные эффекты не сравнятся с человеческой фантазией. И всё же привиться оказалось лучшим решением, чем перенести реальную оспу. Тем более, что заболев оспой, ее можно было и не перенести вовсе. Новый метод отлично зарекомендовал себя, и болезнь удалось поставить под контроль.

Почти через сто лет французский ученый Луи Пастер, отдавая дань уважения Эдварду Дженнеру, предложил назвать препараты, основанные на принципе создания искусственного иммунитета, вакцинами. От латинского «vacca» – «корова».

В 1979 году произошло искоренение натуральной оспы, человечество избавилось от этой напасти.

А что сегодня?

Сегодня, благодаря Эдварду Дженнеру и его вакцине прививка от оспы уже не актуальна: теперь оспа – это весьма редкое заболевание. А распространенное — коронавирусная инфекция COVID-19. Которую, на второй год пандемии, уже как-то и не назовешь «новой». И как это запрограммировано скрижалями истории, из-за кулис вновь появляются антипрививочники. И, хотя наука сегодня явно на несколько порядков обгоняет уровень знаний 18 века, страшилки у антипрививочников примерно того же фасона, что и три века назад. Человеческая фантазия была буйной во все времена.

Главный врач центра борьбы со СПИД Нижегородской области Соломон Апоян. Фото: Нижегородский центр борьбы со СПИД

ВИЧ — не является противопоказанием при вакцинации от COVID-19. Более того, современные исследования, включающие в себя и людей, живущих с ВИЧ, включают эту группу населения в категорию тех, кому эта прививка рекомендована.

Прививка не снижает иммунитет, а готовит его ко встрече с вирусом. Иммунитет — это наш защитник. Представьте себе, как сложно отряду бойцов бороться с врагом, о котором они ничего не знают. И насколько легче биться, если уже состоялись «учения» и ты хорошо знаешь, как действовать против нападающих. Прививка – это учения на случай реальной атаки.

Мы опросили несколько человек, живущих с ВИЧ и узнали их мнение о вакцинировании. Вот что они рассказали.

Денис Кожин, пациент Нижегородского областного центра по борьбе со СПИД:

-Я считаю, что прививка – это зона ответственности каждого человека. Поэтому я всегда в этом вопросе проявляю инициативу. Ведь это касается вопросов моего здоровья и здоровья моей семьи. Всегда надо интересоваться, надо узнавать, и когда появляется что-то новое, с доказанной эффективностью – пользоваться современным медицинскими технологиями. Как только появилась возможность сделать прививку от COVID-19, я сразу ее сделал

Ольга Кузьмичева, директор благотворительного фонда «СТЭП»:

-Нужно заботится о своем здоровье и при помощи прививок тоже. Я сделала прививку, и муж тоже. Я уже долгое время живу с ВИЧ, и у меня не было каких-то заметных побочных эффектов. На один вечер только запахи стали резче. Муж у меня ВИЧ отрицательный, и он, например, перенес прививку чуть хуже — у него поднялась температура. Так что, если есть возможность сделать прививку — лучше ее сделать, чем рассчитывать на «авось».

И напоследок

Вакцина — не панацея. Панацея в переводе с греческого означает «всеисцеляющая». Но вакцина – это отличное профилактическое средство, которое доступно в равной степени людям живущим с ВИЧ, так и без него.