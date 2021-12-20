Иван Носков: «Главное – делать город комфортным для жителей всех возрастов»

Глава Дзержинска рассказал о планах развития города и о том, какие проекты уже реализованы в 2021 году. ФОТО: Администрация Дзержинска

Дзержинск меняется. И это отмечают не только местные жители, но и гости города химиков. Он становится современным, цифровым, появляются новые общественные пространства, открываются детские и спортивные площадки, строятся дороги, ремонтируются школы и больницы. Колоссальные вложения, большой труд и правильная организация направлены на главное – качественно изменить уровень жизни дзержинцев. Что уже сделано, какие сферы в приоритете, как оценивают перемены горожане – об этом и не только мы беседуем с мэром Дзержинска Иваном НОСКОВЫМ.

Про образование

– Иван Николаевич, в этом году в городском округе особенно активно решались социальные задачи. Прежде всего я имею в виду ремонт школ, детских садов. На это выделили беспрецедентные суммы. На какие работы сделали упор в первую очередь?

– Социальная сфера много лет финансировалась по остаточному принципу, в неё не вкладывались, и проблем, конечно, накопилось много. Мы начали ремонт в детских садах и школах. Работ такого масштаба в социальных учреждениях Дзержинска не было за всю историю города. На капитальный ремонт школ, детских садов, учреждений культуры и спорта из городского бюджета мы выделили рекордную сумму – более 100 млн рублей. Самые затратные и глобальные работы мы сделали. Это ремонт коммуникаций – замена систем канализации, отопления и водоснабжения, внешние работы – ремонт кровель, крылец, дорожек, лестниц. Всё это дорогостоящие мероприятия, выполнить которые своими силами учреждения образования просто не смогли бы. Прежде всего мы ориентировались на те заявки, которые подавали руководители школ. Убеждён, что именно они досконально знают потребности своих учебных заведений и способны выявить самые слабые места.

Одним из приоритетов в следующем году станет ремонт школьных пищеблоков. ФОТО: Администрация Дзержинска.

Масштабную ремонтную кампанию продолжим в 2022 году, бюджет города сохранит свою социальную направленность. Один из приоритетов – пищеблоки. В большинстве дзержинских школ они не ремонтировались много лет, тем более капитально. Хотя такая необходимость, безусловно, существует. Мы сформировали предварительную программу ремонтных работ, она пока рассчитана на три года. Начнём со школ №№ 9, 12, 16, 22, 40. Здесь ремонта не было несколько десятилетий. Да, там достаточно чисто, персонал старается, но оборудование давно устарело и морально, и физически. И эти вопросы нужно срочно решать.

Про дороги

– Дороги сегодня на особом контроле во всех муниципальных образованиях. Их ремонтируют по федеральным, региональным программам. Сколько дорожных объектов привели в порядок в этом году в Дзержинске?

– В городе ведётся большая работа по ремонту существующих дорог и строительству новых. Благодаря нацпроекту ежегодно в Дзержинске приводятся в надлежащий вид основные городские дороги с высоким автомобильным трафиком и маршрутами общественного транспорта. В то же время количество автомобилей с каждым годом растёт, поэтому качественные дороги – вопрос нашей общей безопасности и комфорта. На территории Дзержинска нацпроект реализуется с 2019 года. За это время отремонтировано более 25 километров городских дорог. Дзержинск получает поддержку и по региональным программам.

С каждым годом в Дзержинске ремонтируют все больше и больше дорог.

В прошлом году сделали Южный обход, начали ремонт на улице Красноармейской. Из крупных объектов этого года – завершение реконструкции дороги на Красноармейской, работы на улицах Петрищева, Гайдара, Северном шоссе, Черняховке, съезде с М7 и других объектах.

При этом уже определены приоритетные направления для ремонта в 2022 году. Запланировано продолжить ремонт проезжей части на улице Гайдара от проспекта Циолковского до улицы Терешковой, ремонт дорожного покрытия участка улицы Чапаева до площади Макарова, а также проезда Ильяшевича.

Проект "Безопасные качественные дороги" реализуется в Дзержинске с 2019 года. ФОТО: Администрация Дзержинска.

– Зимой у дорожников другие заботы, связанные с капризами погоды. Как город справляется с содержанием магистралей?

– Проверку первыми снегопадами коммунальные службы прошли достаточно успешно. Дзержинск чистили круглосуточно более 30 спецмашин. В этом году в муниципальное учреждение «Город» было закуплено 13 новых спецмашин – комбинированные дорожные машины, погрузчик, машины на базе тракторов, «ГАЗели». Это стало существенным подспорьем в уборке города. Также вышли 140 дворников. Работали круглосуточно – как только одна смена заканчивала, сразу же выходила следующая. Некоторые недочёты в работе всех служб я для себя отметил, но в целом ситуация стабильная, город в пробках не встал.

Про инициативу

– Ещё одна значимая программа, которая позволяет решать не только вопросы ремонта дорог, водопроводов, но и благоустройства, установки детских и спортивных комплексов – проект инициативного бюджетирования «Вам решать!». Насколько активно Дзержинск включился в эту программу?

– В этом году в Дзержинске реализовано рекордное количество проектов – 12! В посёлке Гавриловка установлена детская площадка, обустроена братская могила в посёлке Игумново, а также проведён ремонт внутрипоселковых дорог по улицам Павлика Морозова, Кутузова и Школьной. Результат хороший, но можно сделать и больше.

Проект «Вам решать!» – это отличный инструмент для активных жителей, неравнодушных к развитию своего посёлка и города. Это прекрасный пример грамотного партнёрского сотрудничества власти и граждан, когда инициатива и решение по благоустройству тех или иных пространств отдаётся жителям, а способ реализации проектов берёт на себя власть. Отмечу, что желающих принять участие в проекте стало больше. Многие на собственном примере или примере соседей убедились, что проект реально работает.

Благодаря проекту "Вам решать" в городе построили детские площадки и благоустроили дворы. ФОТО: Администрация Дзержинска.

Сейчас идёт голосование за заявки проекта «Вам решать!», которые будут реализованы в 2022 году. Всего от городского округа подано более 30 заявок, подавляющее большинство касается ремонта дорог в посёлках. Этого следовало ожидать, вопрос всегда актуальный. Но есть заявки, которых раньше не было, например, на благоустройство общественных пространств, на создание инклюзивной площадки для особенных детишек. Сам я уже проголосовал и приглашаю жителей Дзержинска не оставаться в стороне и поддержать ту или иную инициативу.

– Раз уж мы заговорили о посёлках, не могу не спросить про Пыру. Неужели дело сдвинулось с мёртвой точки, и на Пыре будет газ?

– Вопрос газификации посёлков Пыра и Пырские Дворики сдвинулся с мёртвой точки ещё в прошлом году. В ноябре этого года стартовали работы по строительству газопровода к посёлкам. Работы по подведению газа к посёлку Пыра – это инвестиционный проект компании «Дзержинскгоргаз». Недавно встречался с жителями, где совместно с руководством строительной компании рассказали, что газификация посёлка перешла от стадии проектирования к практической реализации, представили проект прокладки газовой магистрали.

Прокладка трубопровода до посёлка завершится уже в следующем году. Параллельно нами велось проектирование внутрипоселковых сетей. Сейчас проект в завершающей стадии, до конца года по нему должно быть вынесено экспертное заключение.

Про парки и дворы

– В городе в 2021 году благоустроили 71 двор и два общественных пространства по нацпроекту «Жильё и городская среда». Какие территории попали в программу?

– В этом году удалось существенно увеличить количество благоустроенных дворов – отличная тенденция. Во многом это стало возможным благодаря дополнительным средствам, которые выделила область. Для сравнения: в прошлом году мы сделали всего три двора. Особенно хочется выделить 23 территории, преображение которых происходило по комплексным проектам при непосредственном участии жителей. Одновременно мы ужесточили требования, и подрядные организации сдают работы не только администрации города, но и жителям, и управляющим компаниям, которые в дальнейшем будут обслуживать эти дворы.

В 2021 году в Дзержинске благоустроили 71 двор и два общественных пространства. ФОТО: Администрация Дзержинска.

Также в Дзержинске стало на два благоустроенных общественных пространства больше. Это посещаемые территории – площадь Привокзальная и пространство около молодёжного центра «Спутник». Горожане уже успели оценить новые территории. Особой популярностью пользуется памп-трек около молодёжного центра «Спутник». Кроме него там спортивная, детская площадки и благоустроенная территория, на которой могут гулять люди всех возрастов. Для меня важно ещё и то, что это общественное пространство появилось в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда». Вот вам ещё одно доказательство того, что программа реально работает.

– А вы отслеживаете, как складывается судьба благоустроенных ранее объектов? Насколько они востребованы горожанами?

– Жители с удовольствием осваивают территории, благоустроенные в прошлые годы. Достаточно вспомнить Утиное озеро. Когда-то на месте парка был зелёный массив, который использовался только для выгула собак. Территория, по сути, была заброшена и сильно замусорена. Я помню опасения жителей и экологов, что создание парка нанесёт природному уголку непоправимый вред. Однако теперь стало очевидным для всех, что парк стал уютным местом отдыха, в полной мере сохранил, а я бы даже сказал, приумножил свою природную составляющую. Парк Утиное озеро – жемчужина Дзержинска, место притяжения жителей.

Парк "Утиное озеро" стал уютным местом отдыха. ФОТО: Администрация Дзержинска.

Всего за время действия программы благоустроено около 20 общественных пространств и 200 дворов.

– В регионе увеличивают темпы расселения аварийного жилья. Поставлена задача до конца 2023 года всех жителей домов, признанных аварийными до 1 января 2017 года, переселить в новые квартиры. Как программ работает на территории города химиков?

– На расселение жителей из аварийного фонда в Дзержинске на 2021 год было выделено около 115 млн рублей, из которых 85 млн – федеральные средства, около 23 млн – средства областного бюджета, почти 8 млн – средства муниципалитета. В итоге расселены 15 жилых помещений, для сравнения: в 2020 м – семь. В 2022 году администрация Дзержинска планирует расселить четыре дома, признанных аварийными. Это 101 квартира, взамен которых будет предоставлено новое жильё или выплачена компенсация.

На расселение жителей из аварийного фонда в 2021 году выделено около 115 миллионов рублей. ФОТО: Администрация Дзержинска.

Про экологию и про спорт

– Существует стереотип, что Дзержинск – один из самых экологически неблагоприятных городов. Тем не менее только за последнее время ликвидированы полигон Игумново, шламонакопитель «Белое море». Как налаживаете экологическую обстановку в Дзержинске?

– Кроме реализации таких глобальных проектов, о которых вы упомянули, в этом году из бюджета было выделено более 50 миллионов рублей на ликвидацию несанкционированных свалок. Всего убрано около 200 свалок разного размера на территории города, в посёлках, в пригородных лесах. Работу начали в прошлом году, но в меньшем масштабе, и будем продолжать в следующем.

Хотелось бы подчеркнуть, что все свалки организованы самими жителями. Вряд ли к нам массово едут из других областей, чтобы выбросить в наших лесах строительный мусор или бытовые отходы. Надо учиться вместе следить за чистотой, быть ответственными. Только совместными усилиями мы сможем навести порядок в нашем округе.

Росприроднадзор в этом году составил рейтинг самых загрязнённых городов России. Список опубликовала глава ведомства Светлана Родионова, и Дзержинск в него не вошёл. Лично меня и, думаю, всех дзержинцев такие результаты порадовали.

- Для Дзержинска уходящий 2021 год ознаменовался большими победами в спорте. В первую очередь это наши паралимпийцы, которые привезли и золото, и серебро с Паралимпиады...

– Горжусь достижениями наших паралимпийцев и их тренеров. На прошедших играх в Токио сборная Паралимпийского комитета России заняла четвёртое общекомандное место, дзержинцы принесли команде пять медалей разного достоинства. Дмитрий Сафронов на этих играх стал двукратным паралимпийским чемпионом. Его друг и коллега Андрей Вдовин принес команде два серебра и золото. Пловец Даниил Смирнов на Паралимпийских играх отпраздновал свое 20-летие и стал обладателем золота в составе мужской комбинированной эстафеты. Результаты, которые показали наши ребята в Токио, просто потрясающие!В Дзержинске вообще особое отношение и внимание к людям с ограниченными возможностями здоровья. Многие паралимпийцы начинали свой путь в Дзержинске, добились успехов, стали победителями крупных международных соревнований.

Дмитрий Сафронов на этих играх стал двукратным паралимпийским чемпионом. Его друг и коллега Андрей Вдовин принес команде два серебра и золото. ФОТО: Администрация Дзержинска.

Сейчас спортивные объекты Дзержинска полностью отвечают требованиям для проведения всероссийских соревнований. В бассейне «Заря» мы уже провели около 10 чемпионатов России по плаванию, в футбольном комплексе «Салют» в прошлом году также прошёл чемпионат России. Но для привлечения ещё большего числа детей к занятиям спортом нужно сделать так, чтобы объекты отвечали не только российским, но и международным требованиям, и мы можем проводить там соревнования самого высокого уровня. И это возможно.

Совместно с правительством Нижегородской области давно ведём подготовительную работу по строительству в городе Регионального центра спортивной подготовки по адаптивным видам спорта. Рад, что найден концессионер. Строительство центра на улице Будённого начнётся. Центр вместит ледовую арену, два бассейна, универсальные спортивные залы и футбольное поле.

В Дзержинске уделяется особое внимание спортивной подготовке детей. ФОТО: Администрация Дзержинска.

В целом в этом году на ремонт спортивных учреждений было выделено более 20 млн рублей. Самый масштабный ремонт проведён в спортшколах «Заря», «Город спорта», спортивной школе № 1. В 2022 году ремонтная кампания продолжится. Одним из крупных и ожидаемых спортивных проектов в городе станет новый бассейн «Капролактамовец».

Про промышленность и трудовую доблесть

– Несмотря на массу социальных проектов, Дзержинск остаётся в первую очередь городом промышленников с мощным экономическим потенциалом. Вы делаете ставку на привлечение инвесторов?

– Безусловно. В 2020 году в Дзержинске была создана особая экономическая зона «Кулибин». Администрация города оказывает инвесторам всестороннюю поддержку и создаёт необходимые условия для создания новых производств. В результате объём инвестиций в муниципальное образование за 2020 год составил 9,2 млрд рублей, что на 5,8% выше, чем в 2019 м. В этом году Дзержинск победил в региональном конкурсе «Инвестор года». Мы стали лучшими в номинации «Самое инвестиционно гостеприимное муниципальное образование».

Сейчас наш город готовится к своему 100 летнему юбилею. И одна из задач, которую мы перед собой ставим, – возрождение столицы химической промышленности России. А для этого нужно привлекать инвесторов, возрождать промышленность, делать город комфортным для жителей всех возрастов.

Будем продолжать увеличивать инвестиционный потенциал городского округа. Мы очень благодарны областному правительству и лично губернатору Нижегородской области Глебу Никитину за поддержку.

– В этом году Дзержинску присвоено звание «Город трудовой доблести». Что, на ваш взгляд, это даёт городу и людям, которые здесь живут?

– Мы собрали в поддержку присвоения Дзержинску звания «Город трудовой доблести» больше 242 тысяч голосов. Большую часть через сайт – 154 тысячи. Тут нам очень помогли друзья из других городов. Отдельные слова благодарности жителям Нижнего Новгорода и Кстова. Я всегда говорил, что дзержинская школа химии очень сильна, и дзержинцы есть везде. В итоге Президент России Владимир Владимирович Путин поддержал нашу инициативу по присвоению Дзержинску почётного звания «Город трудовой доблести».

В поддержку присвоения Дзержинску звания «Город трудовой доблести» было собрано больше 242 тысяч голосов. ФОТО: Администрация Дзержинска.

Что даст городу это звание? С материальной точки зрения – ничего. Считаю, что память и честь нельзя монетизировать. Что нам предстоит дальше? Теперь мы имеем право установить в городе памятную стелу в память обо всех, кто трудился в годы войны, обеспечивал фронт боеприпасами, поддерживал жизнь в тыловом городе, строил, созидал, преодолевая голод, холод и трагизм военных лет. Это планы на будущее. А пока просто поздравляю всех с этим событием!

Оксана СНЕГИРЕВА