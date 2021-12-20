54-летний водитель грузовика погиб в ДТП с фурой в Нижегородской области 20 декабря

54-летний мужчина погиб в ДТП с фурой в Нижегородской области 20 декабря Фото: ГУ МВД по Нижегородской области

54-летний водитель грузовика погиб в результате столкновения с фурой в Нижегородской области ночью 20 декабря. Трагедия случилась на трассе М-7 Москва – Уфа. Об обстоятельствах происшествия рассказали в ГУ МВД России по региону.

По информации ведомства, ДТП случилось около 2:20 20 декабря на 481 километре трассы М-7 Москва – Уфа. За рулём фуры "Вольво" был 52-летний водитель. Он двигался в сторону Казани, допустил занос полуприцепа на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовиком "ISUZU". Им управлял 54-летний мужчина, который погиб в результате столкновения.

ДТП случилось на трассе М-7 Москва – Уфа. Фото: ГУ МВД по Нижегородской области

На месте случившегося работали сотрудники ГИБДД и следственно-оперативной группы ОВД.

В ГУ МВД региона в том числе поделились фотографиями с места трагедии: судя по ним, удар был серьёзным настолько, что капот грузовика смялся как консервная банка. Кроме того, в полуприцепе фуры осталась дыра, а по всему участку вокруг разлетелись яблоки, которые вероятно перевозила фура.

Редакция "Комсомольской правды. Нижний Новгород" выражает соболезнования семье и друзьям погибшего!