Последствия ночного снегопада ликвидируют в Нижнем Новгороде

Снег убирают с улиц Нижнего Новгорода. Фото: Управление по связям со СМИ администрации Нижнего Новгорода.

Нижний Новгород завалило снегом в ночь на пятницу, 17 декабря. На сайте Гисметео указано, за ночь и утро выпало 6,9 миллиметров осадков, а высота снежного покрова составляет около 35 сантиметров. По данным портала rp5.ru обстановка куда серьезнее – выпало 11 мм осадков, а высота снежного покрова увеличилась на 14 сантиметров. При этом снег, по всей видимости, продолжит идти и в выходные. Дорожные рабочие активно устраняют последствия снегопада. Как сообщает пресс-служба городской администрации, за ночь с улиц города вывезли более 8 тысяч кубометров снега. Глава города Юрий Шалабаев дал соответствующее поручение, и работа дорожных служб была усилена. По словам главы города, благодаря проделанной работе удалось избежать серьезных проблем, связанных с курсированием общественного транспорта, а на наличие автомобильных заторов повлияло еще и то, что некоторые горожане оставляют свои автомобили в не предусмотренных для этого местах. Это препятствует работе снегоуборочной техники.

- Я еще раз прошу нижегородцев соблюдать правила дорожного движения и парковаться только в разрешенных местах. Сейчас надо закончить работу по прометанию основных дорог и заняться вывозом снега, а также обеспечить очистку тротуаров, остановок и дворовых территорий, - сказал он.

Главы районных администраций отчитались мэру о проделанной работе.

Так, в Канавинском районе в уборке снега задействованы 350 человек и 50 единиц техники. С придомовых территорий вывезено 400 кубометров снега. При необходимости будут привлечены дополнительные силы.

Уборка снега в Канавинском районе. Фото: Управление по связям со СМИ администрации Нижнего Новгорода.

По плану уборка будет проходить на Мещерском бульваре, улицах Карла Маркса, Должанской, Керченской, Советской, Волжской набережной, Сергея Акимова, Пролетарской, Мурашкинской, Бетанкура, Самаркандской, Совнаркомовской, Стрелке, Керченской, Чкалова, Октябрьской Революции, Ивана Романова, Луначарского, проспекте Ленина, Московском шоссе, площади Революции и в микрорайоне Ленгородок.

В Приокском районе уборкой снега занимается 71 рабочий, дороги расчищает 61 единица техники. Снег убирают не только на проезжей части, но также на тротуарах, остановочных площадках, В Советском районе работы по уборке снега ведутся на улицах Бекетова, Ванеева, Ошарской, Нартова, Рыбинской, проспекте Гагарина и площади Лядова. Также рабочие очищают снег в деревне Кузнечиха и в Новопокровском. По словам главы администрации Советского района Сергея Колотова, график работы подрядной организации на улично-дорожной сети составляется таким образом, чтобы максимально учесть обращения жителей, поступающие на платформы обратной связи. В Ленинском районе на уборку дорог, тротуаров и дворов от снега и наледи вышли 424 человека, задействовано 62 единицы техники. Задействованы силы и средства подрядных организаций и домоуправляющих компаний.

- Дорожные службы прометают проезжую часть и тротуары, обрабатывают улицы противогололедными материалами, которые предотвращают появление гололедной пленки на дорожном полотне. Работы ведутся в скверах, на транспортных магистралях, подходах к образовательным и медицинским учреждениям, остановочных павильонах общественного транспорта, а также пешеходных тротуарах, -сказал глава районной администрации Александр Кулагин.

Что же касается Нижегородского района то, оттуда за ночь вывезли свыше 2,6 кубометров снега. Глава администрации района Илья Лагутин сообщил, что подрядные организации и МБУ «Центр» привлекли к работе дополнительную технику. Ведется постоянная расчистка проезжей части пешеходных дорожек и общественных пространств.

- Первоначальное внимание уделяют сложным участкам – основным магистралям района, лестничным сходам, территориям остановочных павильонов. Затем дорожные службы приступят к расчистке внутриквартальных проездов и улиц районного значения. Помимо уборки снега, дороги обрабатывают и посыпают противогололедными материалами от наледи, - добавил Лагутин.

В Автозаводском районе основное внимание уделяется наиболее загруженным дорогам с высоким траффиком, где ходит общественный транспорт, а также тротуарам, подходам к социальным объектами остановкам общественного транспорта.

В Московском районе также пока расчищают только основные магистрали. Позднее начнутся работы по уборке дворовых территорий.

Сормовский район. Фото: Управление по связям со СМИ администрации Нижнего Новгорода.

В Сормовском районе снег убирают 95 рабочих. Задействованы 42 снегоуборочных машины. Районная администрация реагирует на обращения и просит подрядчиков не забывать про частный сектор, а управляющие компании - про парковочные карманы.

Напомним, что с8 декабря в связи с обильными снегопадами в областном центре введен режим повышенной готовности.