Энергоресурсы под контролем

22 декабря – День энергетика. В преддверии этой даты мы побывали в бюро учета и планово-предупредительных ремонтов отдела главного энергетика Арзамасского приборостроительного завода имени П.И. Пландина.

На АПЗ бюро существует более 40 лет. Сегодня здесь трудятся восемь сотрудников: инженеры по ремонту, ведущие инженеры, учетчик и инженер-технолог. Коллектив женский и очень дружный. Сотрудники хорошо знают свою работу, в их ведомстве – снабжение, правильное распределение и мониторинг энергоресурсов среди отделов и подразделений завода.

Кроме того, несколько человек контролируют бесперебойную работу всего энергетического оборудования предприятия.

– Эту работу ведут два сотрудника, – рассказывает начальник бюро Наталья Морозова. – Заявки на ремонт или установку энергетического оборудования приходят в электронном виде, что позволяет своевременно отправить специалистов на место устранения проблемы. Простоя быть не должно. Иначе это негативно скажется на работе всего подразделения, откуда пришла заявка. Для этого и существует программа планово-предупредительных ремонтов.

Заключение договоров на поставку энергоресурсов для нормального функционирования подразделений производства и объектов социального и производственного значения, составление лимитов для подразделений, ежедневное снятие показаний приборов учета – это тоже работа сотрудников бюро. Они взаимодействуют не только со специалистами сторонних организаций, но и ведут плотную работу со всеми подразделениями АПЗ.

– Все должно быть четко, цифра к цифре, – комментирует Наталья Анатольевна. – Мы знаем все о потреблении энергоресурсов, себестоимости и фактических затратах на газ, воду, электроэнергию. Одна из первоочередных наших задач – рациональное использование ресурсов, контроль и организация их бесперебойной подачи в подразделения.

Несколько лет на предприятии действует программа энергосбережения. Благодаря тому, что на АПЗ установлено много нового оборудования, удается значительно экономить энергоресурсы.

Работу заводского бюро контролируют надзорные органы. Ежегодно составляются отчеты в Нижегородстат.

Кому-то может показаться, что работать с бумагами и цифрами неинтересно, скучно, но сотрудники бюро в один голос говорят, что это не так.

– Мы любим свою работу, – утверждают они. – Понимаем друг друга с полуслова. И профессиональный праздник отметим вместе, в большом заводском кругу энергетиков!

Наталья Глазунова

Фото Александра Барыкина

На снимке: коллектив бюро учета и планово-предупредительного ремонта: учетчик Ольга Игнатова, инженер по ремонту 1 категории Инна Курганова, ведущий инженер по ремонту Татьяна Кашицына, ведущий инженер-энергетик Александра Новикова, инженер-технолог Марина Долова, начальник бюро Наталья Морозова.