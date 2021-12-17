Завод - вуз: партнёрство продолжается

7 декабря в Арзамасском политехническом институте филиале НГТУ им. Р.Е. Алексеева состоялось выездное заседание ученого совета университета.

От АО «АПЗ» в нем приняли участие председатель городской Думы Нижнего Новгорода, председатель Совета директоров предприятия Олег Лавричев, директор по персоналу Владимир Смирнов.

Ключевым событием ученого совета стало подписание Соглашения о сотрудничестве между администрацией Арзамаса и НГТУ. Документ, закрепляющий намерения сторон о взаимодействии в области образования, науки, производственной деятельности, молодежной политики, подписали мэр Александр Щёлоков и ректор НГТУ Сергей Дмитриев.

Сегодня АПИ НГТУ является основным поставщиком инженерных кадров для предприятий-партнеров региона, и в первую очередь нашего города. Об этом в своем докладе об итогах работы и перспективах развития вуза сказал его директор Владимир Глебов. Интеграция вуза в программы развития города будет увеличиваться благодаря подписанному соглашению.

О многолетнем сотрудничестве Арзамасского приборостроительного завода имени П.И. Пландина и АПИ НГТУ доложил Владимир Смирнов.

– Большая часть руководителей цехов и отделов, их заместители, мастера, начальники бюро, почти все инженеры-технологи, инженеры-конструкторы, инженеры-электроники – выпускники АПИ. Своим трудом и достижениями они неоднократно подтвердили научно-практический потенциал вуза и высокий уровень подготовки, – отметил Владимир Альбертович. – С 2011 года мы тесно сотрудничаем в рамках выполнения государственного плана подготовки специалистов для предприятий ОПК. Ежегодно на АПЗ трудоустраивается 20-25 выпускников вуза. В настоящее время в АПИ НГТУ по целевым направлениям обучаются 28 студентов. По инициативе руководства завода в 2014 году на АПЗ создана базовая кафедра «Инновационные промышленные технологии», в марте 2021 года заводские специалисты прошли в институте обучение по программе «Управление проектами промышленного предприятия с использованием современных информационных технологий». Сотрудничество завода и вуза – это достойный ответ на жизненно важные запросы и нашего предприятия, и региональной промышленности в целом.

– Сегодня мы делаем все, чтобы повысить планку подготовленности ключевых специалистов, заинтересованность в получении высшего образования, – подчеркнул Олег Лавричев. – В этой работе должна быть положительная динамика – и в развитии хоздоговорных отношений, и в уровне подготовки. Базовую кафедру мы и создавали для того, чтобы реализовывать специализированные программы и готовить необходимых нам специалистов. Дефицит кадров еще существует, поэтому есть над чем работать. Сегодня мы исходим прежде всего из задач не текущего, а завтрашнего дня.

Интеграция вуза в программы развития города будет увеличиваться благодаря подписанному соглашению

Ректор НГТУ Сергей Дмитриев акцентировал внимание на развитии сотрудничества именно в научной сфере.

– Образование через науку – это один из тезисов нашего университета, – подчеркнул Сергей Михайлович. – Участие студентов в реальных НИОКРах с промышленными предприятиями – это действительно научная работа. Это и есть будущее предприятий.

Цифры:

121 человек прошли целевое обучение в АПИ НГТУ от АПЗ с 2017 по 2021 гг.

Доля выпускников АПИ НГТУ в структуре персонала АПЗ:

48,4% руководителей,

47,1% специалистов

Ирина Балагурова

Фото Александра Барыкина