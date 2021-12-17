Будущие инженеры

На Арзамасском приборостроительном заводе имени П.И. Пландина руководство отдела главного конструктора (ОГК) организовало встречу со студентами 4 курса кафедры «Технология машиностроения» АПИ НГТУ.

Ребят пригласили, чтобы показать, как и в каких условиях работают приборостроители на различных производственных площадках, заинтересовать в трудоустройстве, не дожидаясь получения диплома.

Началась встреча в музее истории АПЗ. Студентов приветствовал председатель профсоюзной организации предприятия Александр Тюрин, который заверил, что предприятие – это стабильность, хорошая перспектива для карьерного роста. Здесь реализуются социальные проекты, направленные на поддержку молодежи, проводятся разные мероприятия.

Затем состоялась экскурсия по заводским подразделениям. Ребята побывали в цехах №№54, 64, 68, где познакомились с оборудованием, выпускаемой продукцией, получили подробные ответы на все вопросы.

Продолжилось мероприятие в ОГК, где студенты увидели, как работают инженеры, кем они сами станут после окончания вуза. Пообщались с заместителем главного конструктора по системам управления Алексеем Марчаном, начальником КБ-7 Александром Блохиным и ведущим специалистом по договорной работе ОГК Михаилом Пителиным.

– Сейчас у нас идет полномасштабное развитие отдела после реструктуризации, – обратился к ребятам Михаил Пителин. – Мы работаем над новыми проектами, изделиями. Наше предприятие заинтересовано в молодых кадрах.

На следующий день студенты снова пришли на АПЗ – в КБ-8, где прошли тестирование и решили несколько практических заданий.

На Арзамасском приборостроительном заводе состоялась встреча со студентами 4 курса кафедры «Технология машиностроения» АПИ НГТУ

– В целом студенты проявили себя с хорошей стороны, – сказал начальник КБ-8 Александр Жулин. – Показали на практике знания и навыки, полученные в институте. Не все, конечно, получилось, но старшие коллеги всегда готовы помочь.

Это не последняя встреча представителей ОГК со студентами АПИ НГТУ. Подобные мероприятия запланированы для ребят с кафедр «Авиационные приборы и устройства» и «Конструирование и технология РЭС».

Наталья Глазунова

Фото Александра Барыкина