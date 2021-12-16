Аэропорт «Стригино»: Самолет из Санкт-Петербурга сел в Нижнем Новгороде в штатном режиме. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В Нижнем Новгороде совершил посадку самолет, следовавший из Санкт-Петербурга. На борту воздушного судна находилось несколько десятков человек, в том числе члены экипажа. Ранее все социальные сети облетела информация о том, что самолет готовится к аварийной посадке. Сообщалось, что в ожидании борта в аэропорту дежурили все экстренные службы. Однако в самом нижегородском аэропорту «Стригино» заверили – самолет сел в штатном режиме.

- Борт, следовавший по маршруту Санкт-Петербург — Нижний Новгород произвел посадку в аэропорту Нижнего Новгорода в штатном режиме, - сообщили «Комсомолке» в пресс-службе нижегородского аэропорта.

В результате происшествия никто не пострадал. Сам аэропорт тоже работает в штатном формате.

Напомним, ранее мы писали, что 2 февраля 2021 года самолет Нижний Новгород – Ростов, вылетевший в 6:30 утра, подал сигнал ЧС во время полета.

- Самолет, выполнявший рейс А4-254 по маршруту Нижний Новгород – Ростов, по решению командира воздушного судна сегодня утром вернулся в аэропорт вылета, - сообщили тогда «Комсомолке» в пресс-службе аэропорта «Стригино». – Он благополучно сел в Нижнем Новгороде в 7:58 в Нижнем Новгороде. На борту 95 пассажиров и 6 членов экипажа. Службы оперативного реагирования обеспечили встречу борта.