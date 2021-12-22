Сервисы, которые избавят от предновогодних хлопот в Нижнем Новгороде

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

С детства лицезреем, как город и его жители накануне Нового года меняются. Суета, дела, пробки и свалившиеся хлопоты. Потом вырастаем и сами оказываемся втянуты в предпраздничную чехарду. Остановиться и насладиться новогодним городом некогда. А ведь Нижний Новгород в этом году получил статус «Новогодней столицы России». Украшение улиц особенно богатое. В каждом районе распланированы праздничные мероприятия. Неплохо бы оставить будничные заботы и всей семьей побывать хотя бы на одной городской елке. Чтобы праздники ассоциировались не только с цейтнотом, но и искренней радостью.

Хочется посмотреть украшение Большой Покровской, праздничную подсветку Кремля и Александровского сада, побывать на масштабной ярмарке, где в этом году откроется резиденция Деда Мороза. Думаете, успеть нереально? Все возможно, нужно только грамотно распланировать время. Часть дел нужно переложить на профи и различные виртуальные сервисы. А свободные часы и дни посвятить близким и празднованию Нового года.

1. Доставка продуктов

В Нижнем Новгороде отлично развита доставка из супермаркетов. В повседневной жизни мы часто прибегаем к ней по мелочам. Настало время попробовать заказать полный праздничный набор ингредиентов и продуктов. Учтите, что в предновогодние даты курьеры магазинов завалены работой и доставка может быть не такой оперативной. Но это все равно выгоднее с точки зрения потраченного личного времени.

2. Искусственную елку и подарки привезут за 1-2 часа

А еще декор, свечи, праздничные фужеры, гирлянды и другие новогодние атрибуты. У Яндекс.Маркет в Нижнем Новгороде есть опция экспресс-доставки. Курьер сразу получает товар и направляется на ваш адрес. Время ожидания доставщика не превышает двух часов. Вы экономите время на дорогу, шопинг и стояние в очередях на кассе. У Маркета есть новогодний раздел, где уже собраны идеи подарков и все необходимое для празднования. Экспресс выручает в ситуациях, когда вы не успели или забыли про презенты коллегам. Или хотите спонтанно порадовать любимого человека.

3. Праздничное дерево с доставкой на дом

У Маркета в этом году только искусственные елки. Если решили ставить живую, то в интернете найдете с десяток городских сервисов, которые доставляют новогодние деревья. Ждать, правда, не 1-2 часа, а подольше. Не забудьте проверить, осталась ли у вас подставка под ель с прошлого года или нужна новая, чтобы сразу попросить привезти и ее.

Кстати, дизайнеры интерьеров и декораторы в Нижнем на время предновогодних дней берут заказы на оформления елок. Подберут игрушки и цветовую гамму, чтобы сочетались с интерьером. Сами приедут и нарядят деревце. У некоторых есть наборы игрушек в аренду, другие готовы за ваш счет приобрести все необходимое.

4. С долгами рассчитаться со смартфона

Коммуналку можно оплатить на портале Госуслуг. Если нет аккаунта, тогда отправляйтесь на сайты «ТНС Энерго», чтобы заплатить за свет, «Нижегородского водоканала», «Теплоэнерго» (отопление) и «Центр-СБК», где можно рассчитаться за жилье. Не забудьте пополнить банковские карты, с которых снимают платежи по кредитам и ипотеке. Долги знакомым можно раздать банковскими переводами.

5. Генеральную уборку сделают за вас

Пригласите домой сотрудников клинингового сервиса. Пока гуляете по новогоднему городу, они профессионально наведут порядок. Сделают все скрупулезно, сэкономят ваши силы и время. Генеральная уборка у клинеров занимает около восьми часов.