Валентина Матвиенко оценила проекты развития Нижегородской области. Фото: Кирилл Мартынов

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин представил проекты развития региона в верхней палате Федерального собрания России. Он продемонстрировал председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко проекты «Квантовая долина», IT-кампус, квартал высоких технологий, особая экономическая зона «Кулибин» и другие. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

- Этот год стал особенным для региона в связи с празднованием 800-летия Нижнего Новгорода, - отметила Валентина Матвиенко. - Юбилей прошел достойно, на очень высоком уровне. Это дало толчок развитию области, возможность переосмыслить дальнейшие пути.

По словам председателя Совета Федерации, за последние годы в Нижегородской области много сделано для решения проблем региона.

- Наш регион первым получил средства в рамках инфраструктурного бюджетного кредита, - отметил Глеб Никитин. - Уже подписан контракт на строительство метро. Ощущаем свою ответственность за инициативы, поддержанные правительством России, и уже занимаемся их реализацией.

В свою очередь Валентина Матвиенко поблагодарила Глеба Никитина и его команду за организацию Дней Нижегородской области в Совете Федерации.

- Благодарим за содержательные доклады, креативную выставку, культурную программу, - отметила председатель Совета Федерации. - Сегодня Нижний Новгород - один из крупнейших мегаполисов России. По прогнозу, в этом году рост экономики региона должен составить около 6,5%. Это существенно выше ожидаемых среднероссийских показателей. Экспорт региона увеличился на 38%. ПРи этом на 70% - это несырьевой экспорт. В основной капитал было привлечено больше 200 миллиардов рублей инвестиций.