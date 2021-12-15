После массового расстрела на Бору под суд пошел психиатр, выдавший справку Даниле Монахову. Фото: Кристина БЕРБАСОВА

В Нижегородской области начался суд над врачом-психиатром, выдавшим справку о вменяемости Даниле Монахову, устроившему массовый расстрел на Бору. Напомним, трагедия произошла осенью 2020 года. 18-летний Данила Монахов сначала ранил родную бабушку, у которой гостил, а потом принялся за случайных прохожих. В результате три человека были убиты сразу же, еще трое получили серьезные ранения. После этого юноша покончил жизнь самоубийством. Спустя месяц его бабушка скончалась в больнице после полученных ранений. Таким образом, число жертв парня выросло до четырех человек.

После долго расследования этого происшествия, взятого на контроль главой Следственного комитета, под суд пошел психиатр, выдавший Даниле Монахову справку о вменяемости для получения разрешения на оружие. Вопрос к нему возникли сразу же после происшествия. Тогда его обвиняли в халатности, повлекшей смерть двух и более лиц. Спустя неделю после трагедии он был арестован, а у медицинского центра, где он работал, отозвали лицензию. Еще два месяца меру пресечения врачу изменили, отправив его под домашний арест. И вот сейчас дело дошло до суда. На данный момент свою вину медик так и не признал.

Основная трагедия развернулась прямо на остановке. Фото: Кристина БЕРБАСОВА

- Все, что необходимо было, я сделал. На момент осмотра у Монахова не было никаких симптомов и синдромов, - уверяет врач-психиатр Виталий Балуев в интервью журналистам «Кстати». - Еще до меня в течение двух лет его осматривали еще 4-5 специалистов-психиатров, которые тоже не выявили у него никаких расстройств. По результатам экспертизы он признан вменяемым.

На этом же настаивает и адвокат подсудимого. По его мнению, в действиях врача нет состава преступления.

- Ему предъявлено обвинение в «Халатности». Оно не имеет под собой фактических оснований, считает адвокат Артем Никитин. - В обвинении не указано, какие психические расстройства у него были на момент осмотра моим подзащитным. По посмертной экспертизе он не был признан невменяемым. У него эмоциональная и волевая сторона не были поражены. Его действия не были обусловлены психическими расстройствами.

Незадолго до трагедии Данила получил разрешение на оружие. Фото: СОЦСЕТИ

Между тем, сторона обвинения настаивает, что Виталий Б. не заметил у 18-летнего Данилы Монахова психических расстройств и выдал ему справку на ношение оружия. Судебное рассмотрение по данному факту продолжается.

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