«Ни жены, ни денег»: За приворот супруги слесарь из Нижнего Новгорода отдал почти 1,6 млн рублей

Сейчас полиция пытается найти мошенницу. Фото: Анастасия ОСИПОВА

История несчастной любви и потери больших денег накануне произошла в Нижегородской области – в Арзамасе мужчина попытался вернуть любимую, но вместо этого лишился почти 1,6 миллиона рублей. Как говорится, на что только не пойдут мужчины ради женской любви, даже поверят в волшебные чары и гадалок из интернета.

Жизнь у 51-летнего слесаря автопассажирского предприятия Виктора Корнюка (имя героя изменено – прим.) была вполне обычная, правда, не складывалось с личными отношениями. В сентябре 2021 года мужчина развёлся со своей женой и затосковал, понял, что жить без семьи не хочет и решил восстановить угасший огонь любви во что бы то ни стало.

К ноябрю в голове у Виктора появился план, он решил найти в интернете гадалку и приворожить бывшую жену. Обратиться за помощью мужчина решил к ведьме по имени Ольга, с которой связался по телефону.

- Мужчина договорился о предоставлении с её стороны услуг по ритуалу «снятия порчи», за начальный этап проведения магического обряда Ольга попросила перевести на карту 24 500 рублей, - рассказал «Комсомолке» источник в правоохранительных органах. – По словам Виктора, с ним общалась женщина в возрасте 50 лет, акцента у неё не было.

На протяжении некоторого времени магическая консультация продолжалась и Ольга вместе с Виктором то и дело созванивались, а вечером 8 декабря выяснилось страшное, по словам гадалки, неизвестные навели порчу на всю семью Корнюка и с этим срочно нужно что-то делать. Правда, в этот раз для проведения ритуала требовалась кругленькая сумма – 999 тысяч рублей, который у Виктора не было.

- После этого мужчина оформил несколько кредитов в ряде банков, а затем все деньги снял и перевёл на свою карту, - пояснил источник в правоохранительных органах. – А уже днем 11 декабря Виктор перевел денежные средства в сумме 993 тысячи рублей на карточку гадалки через банковский терминал.

Затем у гадалки возникли трудности с чарами и вновь потребовались деньги, в этот раз Виктор перевел ей 600 тысяч рублей, которые Ольга обещала непременно впоследствии вернуть. Вот только на связь в последний раз гадалка вышла 18 декабря, сообщив, что ночью будет проводить ритуал и после этого через 4 дня вернет Виктору все деньги. На том и договорились, однако уже 19 декабря Ольга не отвечала на телефон и абонент был вне зоны доступа.

- Тогда мужчина понял, что подвергся мошенническим действиям и обратился за помощью в дежурную часть Отдела МВД России по городу Арзамасу с заявлением, - поделился источник в правоохранительных органах. – Общая сумма ущерба составила 1 599 000 рублей.

Как выяснили полицейские, у Виктора на руках имелся скан паспорта предполагаемой гадалки на имя 53-летней Вешняковой Ольги из Москвы, однако во время проверки выяснилось, что паспорт принадлежит некой Хаяури Маты. Также известно, что в ходе проведения биометрической идентификации, совпадений выявлено не было.

Номер телефона и банковской карты также были проверены, по мошенническим базам они не пробивались.

Сейчас полиция пытается установить, кому принадлежит мошенническая карта, также подготовлен запрос в банк о предоставлении информации о движении денежных средств по банковской карте Корнюка.

- В ходе осмотра места происшествия изъят и осмотрен мобильный телефон пострадавшего, - уточнил источник в правоохранительных органах.

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