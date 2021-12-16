20-летний нижегородец в прямом эфире расстрелял свою сожительницу и свел счеты с жизнью

Кадры с пострадавшей женщиной. Скриншот из видеосюжета "Кстати".

Шокирующая история произошла в одном из домов на улице Никиты Рыбакова Сормовском районе Нижнего Новгорода в январе этого года. Молодой человек в прямом эфире показал, как расстреливает свою сожительницу, а затем свел счеты с жизнью. Фрагменты этого видео не для слабонервных опубликовал телеканал «Кстати».

- Мне очень жаль, что так получилось, но иного выхода просто не было, - говорит неизвестный за кадром и демонстрирует оружие. Перед ним лежит женщина, вся в крови.

- Я тебя умоляю, у меня мать больная! – отвечает пострадавшая.

- Умоляешь? Умоляешь? Да, серьезно – говорит автор видео, а затем предлагает ей выбрать между инвалидностью и смертью.

В сети встречается много разнообразного контента и подобные пугающие видео нередко оказываются постановочными. Однако в этом случае все было по-настоящему, и жильцы соседних квартир отчетливо слышали звуки выстрелов, а затем телефонный разговор по громкой связи.

- Вначале было три небольших хлопка, а потом вроде бы посильнее. Я подумала, что это строительным пистолетом что-то прибивают. Муж говорит: «Не похоже!». Он у меня военнослужащий. Мы слышали еще, что она звонила куда-то и разговаривала по громкой связи уже после того хлопка. Скорее всего, она вызвала скорую помощь, - рассказала соседка молодой пары Светлана К.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство».

- 23 января в утреннее время в ходе ссоры 20-летний мужчина произвел не менее 3 выстрелов из незарегистрированного огнестрельного оружия в женщину, а затем свел счеты с жизнью. 33-летняя пострадавшая доставлена в городскую больницу, - рассказали в пресс-службе СУ СКР.

Состояние женщины было тяжелым, врачи приложили немало усилий чтобы спасти ее от смерти. Пострадавшая выжила, но осталась инвалидом. Ей еще предстоит долгий курс реабилитации. Женщина подала гражданский иск в отношении родственников стрелявшего в нее молодого человека о возмещении морального и материального вреда. Моральный ущерб она оценила в 1 млн рублей.

- Причинен тяжкий вред ее здоровью. У нее травма позвоночника, травма ног. В настоящее время доверительнице установлена I группа инвалидности, самостоятельно она не передвигается, только в инвалидном кресле. Она полностью нетрудоспособна. Помогают друзья, родственники. Поступают небольшие социальные выплаты, связанные с инвалидностью. Уголовное дело прекращено в связи со смертью обвиняемого. Помощи от его родственников она, к сожалению, не получила никакой, - рассказал адвокат пострадавшей Артем Мальков.

О погибшем известно, что он был «черным копателем». Пистолет не был зарегистрирован на его имя. Вполне возможно, что оружие молодой человек нашел при раскопках. Что стало поводом для конфликта, похоже, навсегда останется тайной.