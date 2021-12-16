25 человек эвакуировали из полыхавшей многоэтажки в Советском районе Нижнего Новгорода

Пожар на улице Надежды Сусловой. Фото: ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Многоквартирный дом вспыхнул в Советском районе Нижнего Новгорода 15 декабря во второй половине дня. В 16:22 в экстренную службу поступило сообщение о возгорании в многоэтажке, расположенной по адресу: улица Надежды Сусловой, дом 12, корпус 2. Пожарно – спасательные подразделения привлекались по рангу пожара № 1 БИС.

Спецтехника едет к месту пожара. Фото: ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Как выяснилось, возгорание произошло на 6 этаже, горели вещи в одной из квартир.

Обгоревшая квартира. Фото: ГУ МЧС России по Нижегородской области.

- На момент прибытия первых подразделений горело домашнее имущество в квартире. В 17:23 пожар был ликвидирован на площади 20 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет. Пожарными расчетами эвакуировано 25 человек, в том числе 4 ребенка. Причина пожара устанавливается, - подчеркнули в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Площадь пожара составила 20 "квадратов". Фото: ГУ МЧС России по Нижегородской области.

В ГУ МЧС также отметили, что только по счастливой случайности пожарные успели к месту пожара. Все могло закончиться трагично. Дело в том, что местные жители оставили во дворе мало места для проезда автомобилей экстренных служб.

Пожарные машины с трудом смогли проехать. Фото: ГУ МЧС России по Нижегородской области.

С проблемой проезда во дворах областного центра пожарные подразделения встречаются регулярно. В данной ситуации места для проезда автоцистерны хватило только-только. Сказался и тот факт, что во время поступлении сигнала, многие жильцы дома находились на работе. Если бы это случилось немного позже, итог нельзя было бы предугадать, -добавили в Управлении.

В заключение представители регионального ГУ МЧС обратились к нижегородцам с просьбой не загораживать проезды во дворах и пропускать автомобили экстренных служб, так как от этого может зависеть жизнь человека, в том числе, кого-то из родных и близких.

Ранее сообщалось, что в центре Нижнего Новгорода горел многоквартирный дом.