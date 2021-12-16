Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 16 декабря 2021 года: Минздрав региона определил порядок выдачи QR-кодов неофициально переболевшим Фото: Алексей БУЛАТОВ

За сутки в Нижегородской области заразились коронавирусом 615 жителей. Долгое время показатели заболеваемости превышали все предыдущие отметки, но за последние два месяца стали снижаться. Общее число больных с диагнозом COVID-19 на сегодня составило 223 803 человека. Об этом сообщили в региональном Минздраве.

В то же время 891 нижегородец поборол болезнь за минувшие сутки. Суммарно 195 574 жителя региона излечились от COVID-19 полностью от начала пандемии.

Но, к сожалению, 33 человека с болезнью не справились. Общее число жертв вируса в регионе на сегодня – 9 387.

Нижегородская область по-прежнему занимает четвёртое место в рейтинге заболеваемости ковидом по стране. Долгое время показатели заражения уверенно шли на спад, не превышая +150 человек в сутки. Иногда их было даже меньше 100. Затем, за последние полгода, обороты заболеваемости значительно возросли: ежедневно фиксировалось более 700 новых случаев заражения COVID-19 и иногда – больше 800. Теперь же снова отмечено снижение заболеваемости.

Статистика заражённых коронавирусом в Нижегородской области. Фото: Яндекс

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В нижегородском Минздраве определили порядок выдачи QR-кодов неофициально переболевшим

Их смогут получить только те, чей положительный ПЦР-тест сохранился в базе Роспотребнадзора (подробнее)

Нижегородский Минздрав заявил о тяжёлом течении COVID-19 у людей с лишним весом

Мелик-Гусейнов сослался на международные исследования (подробнее)