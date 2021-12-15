«Росатом» представил итоги реализации национального проекта «Экология» в 2021 году. Фото предоставлено пресс-службой ФГУП ФЭО.

Итоги реализации национального проекта «Экология» в 2021 обсудили на расширенном заседании Комиссии по экологии Общественного совета Госкорпорации «Росатом». Встреча состоялась в очно-заочном формате в Москве 9 декабря.

В ходе обсуждений особое внимание уделялось таким федеральным проектам национального проекта «Экология», как «Инфраструктура для обращения с отходами I-II классов опасности», «Чистая страна» и «Сохранение озера Байкал».

- Хочу подчеркнуть важность объединения усилий общественности, науки, бизнеса, органов власти при проведении этой работы. Только в тесной связи со всеми участниками сферы обращения с отходами производства и потребления мы можем решить сложные задачи по выстраиванию в России новой «экологической отрасли» и формированию «зеленой» экономики, - подчеркнул директор направления по реализации государственных и отраслевых программ в сфере экологии Госкорпорации «Росатом» Андрей Лебедев.

Обращение с отходами I-II классов

В 2021 году было реализовано много задач, которые требовали совместной работы, также была заложена основа для будущей работы отрасли в части образовательной сферы. Госкорпорация «Росатом» создает комплексную систему обращения с отходами I и II классов, включающую в себя создание государственной информационной системы (разработка уже завершена) и создание базовых мощностей, которые позволяют перерабатывать, обезвреживать и утилизировать такие отходы.

- Федеральная государственная информационная система учета и контроля за обращением с отходами I и II классов (далее ФГИС ОПВК – прим.) - это своего рода маркетплейс, где все участники – образователи отходов, перевозчики, переработчики – получат прозрачную и понятную систему отношений, - рассказал директор направления по реализации государственных и отраслевых программ в сфере экологии Госкорпорации «Росатом» Андрей Лебедев, - Работа в системе позволит исключить риски потери деловой репутации вследствие нарушения природоохранного законодательства и даст предприятиям возможность выйти на международный рынок или получить «зеленое» финансирование.

А в основе проектных решений, которые в скором времени будут реализовываться, лежит переработка отходов и получение тех компонентов, которые можно повторно вовлекать в хозяйственный оборот.

Охрана окружающей среды – крайне актуальная тема в наше время. Фото предоставлено пресс-службой ФГУП ФЭО.

С сентября 2020 года система работала в тестовом режиме, но уже с 1 декабря этого года участники могут полноценно регистрироваться и подключаться к ФГИС ОПВК, чтобы в следующем году заключать договоры. Известно, что полноценно система будет запушена в работу с 1 марта 2022 года и позволит в режиме «одного окна» вести учет и контролировать весь жизненный цикл отходов – с момента их образования до утилизации, поможет прогнозировать загрузку мощностей и оптимизировать логистику.

- Мы надеемся, что функционирование комплексной системы позволит достичь высоких показателей, - подчеркнул заместитель директора департамента государственной политики и регулирования в сфере обращения с отходами производства и потребления Минприроды России Олег Вахтин.

Продолжается работа по созданию сети современных экотехнопарков по переработке отходов I и II классов во вторичные продукты, оснащенных лучшими российскими и зарубежными технологиями и отвечающих принципам экономики замкнутого цикла. Первые четыре экотехнопарка будут построены в Кировской, Саратовской, Курганской областях и Удмуртской Республике – они уже прошли все госэкспертизы, ещё три экотехнопарка должны появиться в Иркутской, Томской и Нижегородской областях.

- Шесть из семи экотехнопарков будут универсальными, то есть типовыми, а в Нижегородской области, где идет активный переход на электротранспорт, будет создан иной проект, - отметил директор направления по реализации государственных и отраслевых программ в сфере экологии Госкорпорации «Росатом» Андрей Лебедев.

В целом на территории экотехнопарков реализуются три технологических подхода. Во-первых, работа с ртутьсодержащими отходами, во-вторых, физико-химическая обработка, которая позволяет работать с неорганическими отходами – получать вторичные продукты. И, в-третьих, работа с органическими отходами за счёт высокотемпературного обезвреживания.

- В Нижнем Новгороде мы видим отдельной задачей переработку химических источников тока, которые также в дальнейшем позволят получать ценные компоненты для того, чтобы вовлекать их в созданные производства, - добавил Андрей Лебедев.

Кстати, в Нижегородской области за последние три года благодаря совместной работе органов госвласти и бизнеса в три раза сократились объемы выбросов в атмосферу загрязняющих веществ.

- Уровень загрязняющих веществ в атмосфере крупнейших городов Нижегородской области остается низким, но мы на этом не останавливаемся, и наш регион один из пилотных, где уже идёт развитие электротранспорта, - объяснил министр экологии и природных ресурсов Нижегородской области Денис Егоров.

По его словам, работа в Нижнем Новгороде ведется по двум направлениям. В первую очередь это строительство новых линий и станций метро. Второе направление связано с развитием электротранспорта – это развитие трамвайной системы, расширение и введение большого количества маршрутов, а также внедрение электробусов.

В ходе обсуждений особое внимание уделялось таким федеральным проектам национального проекта «Экология». Фото предоставлено пресс-службой ФГУП ФЭО.

- Важное направление, которое надо развивать – это личный автомобильный транспорт, работающий на электрических двигателях. В регионе установлена льгота 50% для уплаты транспортного налога для владельцев таких авто, - поделился министр экологии и природных ресурсов Нижегородской области Денис Егоров. – В городе действует пока недостаточное количество зарядных станций – 20, хотя только 10 были введены в этом году. До конца 2023 года мы планируем увеличить их количество до 136.

Чистая страна

У Госкорпорации «Росатом» также есть отдельные поручения от правительства, связанные с ликвидацией объектов накопленного экологического вреда, и в 2021 году была проделана большая работа в этой сфере.

В сентябре с опережением срока завершена рекультивация Челябинской городской свалки. Проект является ярким примером синтеза опыта и технологий. Впервые в России реализован полный комплекс мероприятий по ликвидации негативного воздействия на окружающую среду от крупнейшей в стране городской свалки. При её рекультивации были использованы самые передовые технологии очистки выбросов и фильтрата.

Завершены первоочередные мероприятия по ликвидации самых сложных объектов на промышленной площадке в городе Усолье-Сибирское Иркутской области. Главной задачей работы на этом объекте было недопущение рисков, которые могут возникнуть в результате залповых выбросов или загрязнений от бывшего химического производства.

- В городе Усолье-Сибирское была осуществлена перезатарка токсичных веществ из аварийных емкостей большого объема для дальнейшей утилизации на экотехнопарках, которые мы уже создаем. Кроме того, был ликвидирован цех ртутного электролиза – это был основной источник загрязнения ртутью. Также были ликвидированы скважины рассолопромысла и была локализована нефтяная линза со стороны береговой линии реки Ангары, - сообщил директор направления по реализации государственных и отраслевых программ в сфере экологии Госкорпорации «Росатом» Андрей Лебедев.

- Мы видим, что за последние полтора года произошли большие изменения. Первые задачи, которые были поставлены президентом РФ – сделать всё то, чтобы ничего не угрожало населению города Усолье-Сибирское и не произошло выбросов в окружающую среду, все это было сделано. Сейчас идет подготовка к рекультивации зараженной территории, - подчеркнул мэр города Усолье-Сибирское Максим Торопкин.

Усолье-Сибирское считается одним из старейших городов Иркутской области, сейчас там проживает 75 тысяч человек, но ежегодно из-за неблагоприятной экологической обстановки и экономической ситуации наблюдается большой отток людей из города. Однако власти считают, что обезвреживание и ликвидация накопленных отходов позволит улучшить экологическую ситуацию в городе, а также повлиять на инвестиционную привлекательность в части создания свободных промышленных площадок для размещения новых производств и привлечения инвесторов. Параллельно разрабатывается проект рекультивации всей загрязненной территории.

Также стоит отметить проект рекультивации полигона токсичных промышленных отходов «Красный Бор» под Санкт-Петербургом, который прошел государственную экологическую экспертизу. До конца 2024 года территория будет приведена в безопасное состояние.

Сохранение озера Байкал

Тем временем на территории Байкальского целлюлозно-бумажного комбината в Иркутской области выполнены первоочередные мероприятия по понижению уровня надшламовых вод, что позволило избежать потенциальной угрозы перелива карт и попадания грязной воды в Байкал.

Для этого были установлены локальные очистные сооружения, смонтированы инженерные сети для забора надшламовых вод полигонов и сброса очищенной воды в централизованные сети водоотведения города Байкальска.

Член центрального совета Всероссийского общества охраны природы Ольга Плямина. Фото предоставлено пресс-службой ФГУП ФЭО.

В настоящее время совместно с Росприроднадзором и Российской академией наук осуществляется отбор технологий, которые войдут в проект ликвидации накопленного вреда окружающей среде на полигонах «Солзанский», «Бабхинский», территории КОС.

- ВООП с Комиссией по экологии Общественного совета Госкорпорации «Росатом» регулярно встречается на круглых столах в регионах, на технических турах. Этот год был насыщенным: Федеральным экологическим оператором было проведено более 50 мероприятий с участием общественности. Кроме того, состоялось несколько общественных обсуждений, - отметила член центрального совета Всероссийского общества охраны природы Ольга Плямина, - Запрос со стороны общественности на информирование остается очень высоким. За год вышло более 8 400 публикаций по вопросам обращения с отходами I-II классов. Мы будем продолжать вести планомерную информационно-разъяснительную работу.

Охрана окружающей среды – крайне актуальная тема в наше время, а мероприятия, направленные на решение экологических проблем, как никогда важны. Осознанное и бережное отношение к природе – это необходимые шаги к тому, чтобы сделать планету чище, а жизнь людей - безопаснее и комфортнее.