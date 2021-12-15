Гала-концерт с участием олимпийских чемпионов пройдёт на Нижегородской ярмарке 24 декабря Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Гала-концерт в постановке Ильи Авербуха откроет программу торжеств фестиваля "Новогодняя столица России – 2022" на Нижегородской ярмарке 24 декабря. В тот же день перед Главным ярмарочным домом начнёт свою работу большой уличный каток. Как известно, территория Нижегородской ярмарки стала главной локацией фестиваля.

Гала-концерт откроет программу торжеств фестиваля "Новогодняя столица России – 2022". Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Перед нижегородцами выступят олимпийские чемпионы по фигурному катанию, чемпионы Европы и мира и звёзды "Ледникового периода". Илья Авербух же является главным режиссёром-постановщиком и ведущий ледового концерта.

В тот же день к посещению откроется большой уличный каток на Нижегородской ярмарке. Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Во время гала-шоу зрители увидят на льду олимпийского чемпиона 2006 года, двукратного чемпиона мира Романа Костомарова, двукратного серебряного призёра Олимпийских игр 2018 года, двукратную чемпионку мира Евгению Медведеву, двукратных чемпионов мира Албену Денкову и Максима Ставиского, чемпионов Европы, мира, бронзовых призёров олимпийских игр Оксану Домнину и Максима Шабалина, олимпийскую чемпионку 2014 года, серебряного призёра Олимпийских игр 2018 Екатерину Боброву и артистов.

Главным режиссёром-постановщиком концерта выступает Илья Авербух. Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Гала-концерт Ильи Авербуха начнётся в 17:00 24 декабря. Посетить его можно бесплатно, но по предварительной регистрации через сайт Нижний800, а также при обязательном наличии QR-кода или "Мультипасса".

На Ярмарочную площадь пройти можно будет с 15:00 без предварительной регистрации, но по-прежнему с QR-кодом или "Мультипассом".

Шоу можно будет посетить по предварительной регистрации. Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

В правительстве региона также отметили, что доступ на Ярмарочную площадь будет свободен (без QR-кода или "Мультипасса") во все остальные дни, кроме 24 декабря, ночи с 31 декабря на 1 января (программа "Новогодняя ночь") и 9 января.