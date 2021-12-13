ХК «Торпедо» разгромил рижский «Динамо» со счетом 3:1. ФОТО: ХК "Торпедо".

Минувшие выходные выдались на редкость удачными для всех нижегородских любителей хоккея – наше «Торпедо» со счетом 3:1 разгромило рижский «Динамо». И за последнее время такая игра стала доброй традицией – это уже третья подряд победа нижегородцев на выезде.

- Нижегородцы активно проявляли себя с первого периода матча, - сообщается на сайте хоккейного клуба «Торпедо». – Они создали целую серию опасных моментов у ворот рижан. Однако их вратарь Юлиус Гудачек блистательно отражал все атаки.

Такой бешеный темп сразу задал тон всей игре. Нижегородцы активно атаковали, рижане – старались им не уступать. Это противостояние дало свои результаты уже в первом периоде – на 15-ой минуте игры Гунарс Скворцов открыл счет, в ворота «Торпедо» улетела первая и единственная шайба.

- После этого игра стала еще более ожесточенной – нижегородцы сразу прибавили в скорости, - говорится в сообщении на сайте. – Однако до конца периода отыграться им не удалось. Бросок Кенни Агостино пришелся в штангу, поэтому счет не изменился.

Во втором периоде игроки рижского «Динамо» захватили инициативу, так как оказались на льду в большинстве. Однако «торпедовцы» своей активностью заставили рижан нарушать правила. Все это дало свои результаты.

Однако по-настоящему нижегородцы отличились в третьем периоде. В одном игровом эпизоде они заработали большинство «5 на 3» и реализовали его – особенно активно проявил себя Дамир Жафяров. В результате, матч закончился со счетом 1:3 в пользу нижегородцев.

- Хочу попросить у болельщиков прощения за нашу игру. Но мы физически не готовы, - признался главный тренер ХК «Динамо» Владимир Крикунов. - Это моя ошибка: когда пришел - начал играть. А надо было готовить команду, чтобы они могли двигаться. Сегодня мы проиграли по всем показателям в два раза. Гол - молодые забили на свежести. А все три пропустили в меньшинстве.

Для нижегородцев это уже третья победа подряд – и все они были достигнуты «в гостях».

- Очень довольны, хорошая игра, хорошая победа сегодня. Выезд получился - все три матча выиграли, - напомнил главный тренер «Торпедо» Дэвид Немировски. - После первого периода стали добавлять, соперник много удалялся, это позволило забить в большинстве и выиграть. Сейчас перерыв, важно отдохнуть и готовиться к следующим играм.

КСТАТИ

Декабрь вообще выдался удачным для нижегородского «Торпедо». Серию побед нижегородцы открыли 8 декабря. Тогда они с легкостью обыграли ЦСКА со счетом 5:2. Затем свои результаты они закрепили разгромом минского «Динамо» со счетом 2:1. И, наконец, в Риге они окончательно закрепили свой результат, обыграв рижский «Динамо» со счетом 3:1.