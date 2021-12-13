Потепление до нуля градусов придет в Нижний Новгород на этой неделе

Потепление до 0 градусов придет в Нижний Новгород на этой неделе. Фото: Алексей БУЛАТОВ

На смену холодам в Нижегородскую область придет очередное потепление. В ближайшие дни морозы будут ослабевать, а к концу рабочей недели столбики термометров и вовсе покажут 0 градусов.

Согласно прогнозу «Гисметео», всю неделю нижегородцев ждет пасмурная погода, каждый день будет идти снег.

В понедельник, 13 декабря, сохранятся морозы от -4 до -10 градусов, при этом будет довольно ветрено: скорость ветра 8 метров в секунду. Возможен небольшой снег.

Во вторник, 14 декабря, будет все еще морозно: -4…-9 градусов. В этот день ожидается снегопад, однако ветер немного стихнет до 6 метров в секунду.

В среду, 15 декабря, потеплеет до -3 градусов. Ветер южный, 7 метров в секунду, синоптики передают снег.

Четверг, 16 декабря, станет самым ветреным днем на этой неделе. Несмотря на то, что воздух прогреется до 0 градусов, погодка обещает быть не самой приятной для прогулок: юго-западный ветер будет дуть со скоростью до 10 метров в секунду, синоптики обещают мокрый снег.

В пятницу ветер стихнет до 1-3 метров в секунду, а к обеду, возможно, даже выглянет солнце, которое также прогреет воздух до нуля градусов после небольшого ночного «минуса». Метеорологи прогнозируют снег с дождем.

В субботу и воскресенье ожидается легкий мороз и снег.