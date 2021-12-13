Граффити с изображением маршала Рокоссовского появилось на одноименной улице в Нижнем Новгороде

Граффити Рокоссовский. Фото: НРО ВОД «Волонтеры Победы»

Дважды Герой Советского Союза маршал Константин Рокоссовский стал героем нового мурала в Нижнем Новгороде. Арт объект появился на улице Рокоссовского в Советском районе города. Как сообщили в НРО ВОД «Волонтеры победы», работа стала 36-й, выполненной в рамках проекта «Социальные граффити». Например, ранее на улицах города были размещены изображения Героев Советского Союза Алексея Лебедева, Якова Ляхова и других.

- Планируется открытие и других объектов - не только уличных, но и на территории образовательных учреждений, центров детского творчества, детских домов», - рассказала исполнительный директор НРО ВОД «Волонтеры Победы» Дарья Лежнина.

В годы Великой Отечественной Войны Константин Рокоссовский командовал 1-м и 2-м Белорусским фронтом. Вместе со своими соотечественниками он внес существенный вклад в освобождение Белоруссии и Польши. Рядом с портретом великого маршала изображен штандарт 2-ого Белорусского фронта и его описание.

Работу выполнил автор множества граффити на территории Нижнего Новгорода и области Алексей Lexus. Как рассказал сам уличный художник, пока он работал над портретом, к нему часто подходили горожане и рассказывали о своих родственниках, участвовавших в Великой Отечественной войне.

- Очень много интересных историй я услышал. Прохожие делились личными эмоциями, семейными легендами, и это для меня незабываемый опыт, - заметил он.

Проект «Социальные граффити» стартовал в столице Приволжья в прошлом году. В городе появилось множество арт-объектов, посвященных Великой Победе. Также улицы украсили граффити, рассказывающие о современных достижениях. Все работы выполнены лучшими уличными художниками региона и профессионалами своего дела.

Ранее сообщалось, что на площади революции появилось граффити «Нижний Новгород – город трудовой доблести».