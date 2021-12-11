Трехмерные фигуры животных украсили улицы Нижнего Новгорода к Новому году. Фото: Пресс-служба администрации г. Н.Новгорода

Большие полигональные (многоугольные) фигуры появились на улицах Нижнего Новгорода в преддверии Нового года. Необычные арт-объекты появились в благоустроенных пространствах города, сообщает пресс-служба мэрии.

Как рассказал глава города Юрий Шалабаев, фигуры шести видов украсят улицы в пяти районах заречной части Нижнего Новгорода. Так, праздничное настроение нижегородцам будут создавать трехмерные фигуры зайца, медведя, медведицы и медвежонка, а также модели елки и кристалла – всего в скверах и на бульварах города будет установлено 49 таких фигур. Все они имитируют ледовые скульптуры.

Наибольшее количество зверей появится в Канавинском районе. Семь фигур будут установлены на Ярмарочном проезде, еще девять - в Канавинском сквере на Московском шоссе.

Сквер на улице Никиты Рыбакова украсят десять фигур: три ели, два зайца, два медвежонка, кристалл, медведица и медведь. По восемь фигур появится в Московском и Ленинском районах, а именно на бульваре Авиастроителей и на площадке перед кинотеатром «Россия». Семь трехмерных объектов установят в скверах на улице Прыгунова и Смирнова на Автозаводе.

КОНКРЕТНО

Где и какие трехмерные фигуры животных установят:

Канавинский район

Ярмарочный проезд - семь фигур: 2 ели, 2 зайца, кристалл и 2 медвежонка

Канавинский сквер на Московское шоссе - девять фигур: 3 ели, 2 зайца, медведица, медведь, 2 медвежонка

Сормовский район

Сквер на ул. Рыбакова - десять фигур: 3 ели, 2 зайцев, 2 медвежонка, кристалл, медведица и медведь

Московский район

Бульвар Авиастроителей – восемь фигур: 2 ели, 2 зайца, кристалл, медведица, медведь и медвежонок

Ленинский район

Площадка перед кинотеатром «Россия» - восемь фигур: 2 ели, 2 зайца, кристалл, медведица, медведь и медвежонок.

Автозаводский район

Сквер на улице Героя Смирнова – две фигуры: заяц и медвежонок

Сквер на улице Прыгунова – пять фигур: 2 ели, заяц, медведь и медведица