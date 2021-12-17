Снегопады и похолодание ожидаются в Нижнем Новгороде 18-19 декабря

Снег будет идти все выходные. Фото: Мария СОРОКИНА

Мощное похолодание идет в Нижегородскую область. Об этом свидетельствуют данные портала Гисметео. По информации интернет-ресурса понижение температуры воздуха ожидается уже в ближайшие дни, а на следующей неделе может похолодать аж до -27, ожидаются настоящие трескучие морозы. Рассказываем, какой будет погода в конце рабочей недели и в выходные.

Так, в пятницу, 17 декабря, ожидается пасмурная погода с моросью, ледяным дождем и снегом. Температура воздуха в течение дня будет составлять от нуля до -1 градуса. Ожидается, что выпадет 7,1 мм осадков. Высота снежного покрова может составлять до 35 сантиметров. Ветер западный до 3-4 метров в секунду.

18 декабря вновь пасмурно и небольшой снег. Прогнозируется примерно 0,2 мм осадков, при этом температура воздуха уже будет понижаться. Утром и днем столбик термометра покажет -1…-2, а к ночи похолодает до -5. Ветер северо-западный от 1 до 6 метров в секунду.

19 декабря прогнозируется сильный снег, особенно в послеполуденные часы. Выпадет 3,4 мм осадков. Утром и днем заметно холоднее, до -6…-7, вечером и ночью до -4 градусов. Ветер южный и юго-восточный 5-9 метров в секунду. Высота снежного покрова может достигать36,5 сантиметров.

Отметим, что атмосферное давление в эти дни будет понижаться и в воскресенье упадет до 732 мм ртутного столба.

Кстати, сегодня ночью в областном центре был снегопад. В связи с этим автомобилистов предупреждают об отложении мокрого снега, гололедице и осадках, а также призывают быть предельно осторожными на дорогах.

Ранее мы писали, что по прогнозам синоптиков, декабрь в Нижегородской области будет снежным.