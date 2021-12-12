Магазин детской одежды загорелся в Дзержинске ранним утром 12 декабря. ФОТО: ГУ МЧС России по Нижегородской области

Магазин одежды для мальчиков загорелся в городе Дзержинске Нижегородской области сегодня ранним утром, 12 декабря. Покупателей и сотрудников эвакуировали, погибших или пострадавших нет. Подробностями происшествия поделились в ГУ МЧС России по региону.

По данным ведомства, сообщение о пожаре поступило в дежурную часть в 07:06. Оказалось, что горит детский магазин на проспекте Ленина, дом 47 в Дзержинске. Это трёхэтажное жилое здание, магазин одежды для мальчиков находится на первом его этаже. Пожарно-спасательные подразделения были привлечены по рангу пожара 1 БИС.

– В 07:14 объявлена ликвидация открытого горения на площади 10 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет, эвакуировано 19 человек, в их числе 4 ребёнка, – добавили в МЧС.