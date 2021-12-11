Парк 800-летия Нижнего Новгорода открылся на набережной Федоровского

Парк 800-летия Нижнего Новгорода открылся для посетителей Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Парк 800-летия Нижнего Новгорода открылся для посетителей. Это новое общественное пространство соединяет набережную Федоровского, улицы Суетинскую и Заломова и террасный парк. Сетью благоустроенных террас он объединяет верхнюю и нижнюю части города. А главное, что парк создали в рамках инфраструктурной программы "Среда 800", основываясь на пожелания нижегородцев, которые звучали на общественных обсуждениях. Об этом сообщили в пресс-службе нижегородского областного правительства.

Основными изъянами прежней набережной Федоровского, среди названных жителями, стали разбитые тротуары, покрытие мостов и лестниц, отсутствие мест для отдыха и теней, где можно отдохнуть в жаркую погоду. В том числе нижегородцев не устраивали заросшие склоны, отсутствие туалетов и плохое освещение.

– Основная идея концепции – создание "театра природных действий" – масштабного общественного пространства с комфортными условиями для досуга, наблюдения за природой и активного отдыха нижегородцев, – добавили в ведомстве.

Парк 800-летия станет новой точкой притяжения нижегородцев и гостей города. Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

На обновлённой набережной Федоровского можно прогуляться по пешеходной зоне, которая занимает широкую площадь и не имеет никаких барьеров. На ней появились лежаки, лавочки, стеклянные беседки, защищающие от ветра и дождя, и другие элементы. Все малые архитектурные формы созданы в едином стиле.

Важный объект благоустройства парка – деревянный амфитеатр, возведённый на склоне. Он спускается от памятника Максиму Горькому до первой терассы.

– Посетители смогут смотреть на проходящие мероприятия, любоваться закатами и комфортно проводить время, – выразили уверенность в правительстве региона.

Ещё одно ключевое дополнение благоустройства парка – это инсталляция, в составе которой 300 светильников. Они имеют функцию динамического освещения, в которой есть разные программы.

– С наступлением вечера она загорается цветом солнца на закате, – рассказали в ведомстве. – Ещё одна идея, воплощённая в световой инсталляции – это посвящение отдельных светильников годам рождения жителей и гостей города. Каждый посетитель может ввести на терминале год своего рождения, и соответствующий светильник зажжётся своим цветом, пуская "волны" вокруг. При этом на терминале можно будет прочитать, какие важные события произошли в этом году.

Вот такие необычные задумки удалось воплотить в новом знаковом месте Нижнего Новгорода в надежде порадовать жителей города. Министр культуры Нижегородской области Олег Беркович утверждает, что Парк 800-летия станет популярной точкой притяжения жителей приволжской столицы и её гостей.

– Здесь можно будет вдохновляться не только природой, но и комфортной инфраструктурой, – добавил министр.

Подрядчик позаботился не только о наполнении общественной территории различными удобствами, но и о сохранении и увеличении зелёной зоны. Суммарная площадь озеленения составила 2,5 гектара – это 1510 деревьев и кустарников, четыре тысячи цветов и газон.

Из прочих проделанных работ: мощение променадов в направлении улиц Суетинской, Заломова, набережной Федоровского, прогулочных дорожек террасного парка, устройство детской и спортивной площадок, площадки для выгула собак, ремонт ливнёвок, восстановление 14 лестниц в террасном парке, ремонт мостов через Сергиевский и Успенский овраги и многое другое.

При создании концепции парка основывались на пожелания нижегородцев. Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

– К 800-летию города благоустроено большое количество знаковых объектов: это и площадь перед Нижегородской ярмаркой, и набережная Гребного канала, парк "Швейцария" и другие. Набережная Федоровского получилась одной из лучших территорий, но это и один из самых сложных проектов, – признал мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев. – Теперь жители и гости города смогут комфортно любоваться закатами и самыми лучшими видами Нижнего Новгорода на современном пространстве, аккуратно вписанном в ландшафт.

В правительстве Нижегородской области также отметили, что в реализации проекта участвовал "Газпром".

– Это настоящая партнёрская работа, подарок, сделанный Газпромом с огромным уважением и любовью к городу, за что мы очень благодарны, – заявил министр культуры Нижегородской области Олег Беркович. – Когда мы начинали проект к 800-летию Нижнего Новгорода, он был красивый и продуманный, но существенно скромнее. Благодаря привлечению внебюджетного финансирования его масштабы значительно выросли.

К сведению, заказчиком работ выступало АНО "Центр 800", подрядчиком – ООО "ИдеалСтрой Инвест". Площадь благоустройства составила 7,47 гектара. Ежедневно на объекте работали 220-350 человек.