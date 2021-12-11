В Нижнем Новгороде ищут цыганку, обокравшую пенсионера на 120 тысяч рублей. ФОТО: стоп-кадр видео

Цыганку, обманом выманившую у пенсионера 120 тысяч рублей, ищут в Нижнем Новгороде. Преступление было совершено несколько дней назад на улице Берёзовской Московского района, в одном из жилых домов, где проживает пенсионер Михаил Гаврилович (имя изменено). Он обратился в полицию с заявлением о краже. По его словам, днём в его квартиру позвонила незнакомая девушка. Он открыл ей дверь, а затем будто куда-то "провалился".

Более того, после непродолжительной беседы о семье пенсионера и его судьбе, мужчина пригласил девушку в свою квартиру, где они продолжили общаться. Пострадавший утверждает, что ничего не мог с собой поделать.

Цыганка заверила пенсионера, что может помочь ему с помощью особого дара. Она запугала мужчину страшной порчей, которую видит на нём и всей его семье. Но чтобы она могла снять порчу, пенсионер должен отдать ей все свои сбережения. На что тот согласился.

Гостья взяла деньги, стала размахивать руками и что-то шептать. Закончив, она спросила, где туалет. Затем вернулась из уборной и покинула квартиру.

Михаил Гаврилович не мог собраться с мыслями и после её ухода — всё было как в тумане. Какое-то время после он наконец осознал, что цыганка обманула его, и обратился за помощью к правоохранителям.

Оперативники начали проверку. К несчастью, многие соседи были на работе в дневное время, поэтому не видели описанную Михаилом девушку. Но позже выяснилось, что в чём-то дедушке повезло — цыганка попала на записи камер умного домофона.

На записи было видно, что девушка долго пыталась попасть в подъезд и звонила в разные квартиры. Спустя несколько минут ей всё же открыли.

— Оказалось, что в этот день её зафиксировали камеры нескольких подъездов. Поэтому пострадавших от её действий может быть больше. Но пока кроме одного мужчины в полицию больше никто не обращался. Заявитель дал показания, сумма ущерба составила 120 000 рублей, — сообщил источник kp.ru.

В настоящий момент оперативники опрашивают жителей соседних подъездов.