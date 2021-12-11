83-летняя пенсионерка погибла при пожаре в Нижнем Новгороде 10 декабря. ФОТО: ГУ МЧС России по Нижегородской области

83-летняя пенсионерка погибла при пожаре в многоэтажке Московского района Нижнего Новгорода вчера, 10 декабря. Трагедия случилась поздним вечером, о чём сообщили в ГУ МЧС России по Нижегородской области.

По данным ведомства, сообщение о пожаре поступило в дежурную часть в 22:45. Оказалось, горел жилой 11-этажный дом по адресу: улица Народная, дом 36. Возгорание началось в одной из квартир, в которой проживала погибшая.

– Пожарно-спасательные подразделения привлекались по рангу пожара №1 "БИС". На момент прибытия подразделений происходило горение постельных принадлежностей в квартире, – добавили в МЧС региона. – Пожар ликвидировали в 23:05 на площади два квадратных метра.

На месте пожара обнаружили тело женщины.

Ещё 40 человек были эвакуированы из горящего здания, в их числе было трое детей.

– В ликвидации данного происшествия участвовали 18 человек и 5 единиц техники. Причина пожара устанавливается, – резюмировали в ведомстве.

Редакция "Комсомольской правды" выражает соболезнования семье и друзьям погибшей!