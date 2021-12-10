Подшефная «Слава»

В кабинете у Павла Ивановича Пландина

История флагмана Черноморского флота неразрывно связана с историей Арзамасского приборостроительного завода.

Однажды в Севастополе

Для города русской воинской славы Севастополя День ВМФ – главный в календаре. Флотский праздник здесь уважают. И местные, и туристы, отложив на время заботы, стремятся на парад Черноморского флота в Севастопольскую бухту. В 1976 году праздник посетил и генеральный директор Арзамасского приборостроительного завода Павел Иванович Пландин, отдыхавший в то время в Алупке. Поехать вместе с ним он предложил отдыхавшему в том же санатории начальнику заводского бюро надежности Вячеславу Павловичу Пучкову.

Попасть в тогда еще закрытый Севастополь можно было только по спецпропускам. Но в сопровождении морского офицера арзамасцы беспрепятственно оказались на площади Нахимова. В процессе общения с моряками выяснилось, что на кораблях, оснащенных самым современным оружием, не хватает элементарных вещей: канцтоваров, книг, спортинвентаря и т.д. С приобретением необходимых вещей помогали шефы, в роли которых часто выступали предприятия.

Заинтересованный этой идеей Павел Иванович обратился к заместителю начальника Главного политического управления Советской армии и Военно-морского флота Алексею Ивановичу Сорокину. К слову сказать, уроженец с.Кирилловка Арзамасского района, адмирал флота Алексей Сорокин был давним хорошим другом директора АПЗ. Он-то и помог найти подходящий корабль.

Первое знакомство

Уже на следующий день в подшефных АПЗ числился лучший в мире крейсер. Правда, он пока находился на стапелях Николаевского судостроительного завода имени 61 коммунара, но Пландина это не смутило. Павел Иванович тут же создает шефский совет, председателем которого назначает Вячеслава Пучкова. Буквально через пару дней арзамасцы отправились в г.Николаев знакомиться с крейсером.

Приборостроителей встретили командир крейсера капитан второго ранга Вадим Олегович Москаленко и его заместитель по политической части капитан третьего ранга Александр Константинович Чебыкин.

Корабль предстояло достроить, принять его у завода, провести весь комплекс приемо-сдаточных испытаний. Но уже тогда вид крейсера впечатлял.

– Я был восхищен, когда впервые увидел корабль, – вспоминает Вячеслав Пучков. – Его как раз красили перед сдачей: ни к чему не подойди, ни до чего не дотронься. Представители завода одолевают командира крейсера, тот бумаги не подписывает, спор между ними такой идет, аж искры летят! Ну а потом мы уже на поднятие флага (день рождения крейсера) приехали – 30 января 1983 года. С тех пор так и ездили два раза в год – зимой и летом, на день поднятия флага и День ВМФ. Встречали нас всегда очень тепло. И я счастлив, что был в моей жизни такой эпизод. Много узнал, познакомился с хорошими людьми, и мы до сих пор общаемся. Это очень хорошая, светлая страница в моей жизни.

справка

Эскизный проект нового крейсера, который получил номер 1164 и шифр «Атлант» был готов весной 1973 года. Главным конструктором стал начальник Северного проектно-конструкторского бюро Александр Перьков, которого позже сменил Валентин Мутихин. Всего три года понадобилось коллективу завода имени 61 коммунара и смежникам из 700 предприятий страны, чтобы построить корабль-красавец. На крейсер конструкторы установили максимальное количество новейшего вооружения. Это сделало его одним из самых защищенных кораблей мира. В частности, среди новейшего ракетного вооружения был установлен ЗРК С-300 Форт, корабельный аналог знаменитого сухопутного комплекса ПВО. За создание кораблей этой серии Валентин Мутихин был награжден государственной премией. Стоит ли говорить, какая это была ответственность и гордость для нашего предприятия – иметь в подшефных флагман Черноморского флота.

Павел Иванович Пландин на корабле

Мячи, духовой оркестр…

С 1984 года командиром крейсера стал капитан первого ранга Виктор Алексеевич Крикунов.

К вопросу шефских связей завода и крейсера Павел Иванович Пландин подошел очень серьезно.

– Он сразу сказал, что наши связи должны быть лучшими в Советском Союзе, и они должны давать пользу и стране, и людям, и морякам, которые служат на таком современном корабле, – рассказывает Виктор Крикунов. – У нас был заключен договор с Арзамасским приборостроительным производственным объединением (сейчас АПЗ – прим. ред.), согласно которому моряки после увольнения могли приехать на завод в Арзамас. Они получали работу, жилье в общежитии, учились в филиале МАИ – и, таким образом, у ребят судьба определялась на много лет вперед.

Встречам на корабле предшествовали телефонные звонки шефов: что привезти, чем помочь? Вячеслав Пучков с улыбкой вспоминает просьбу первого командира крейсера Вадима Москаленко приобрести для экипажа волейбольные мячи и оргстекло для изготовления сувениров. Какой же мелочью это казалось!

А однажды моряки попросили у шефов духовой оркестр.

– Приезжаю, докладываю директору: Павел Иванович, подшефные наши оркестр захотели, и список ему передаю того, что на корабль требуется, – вспоминает Вячеслав Павлович. – Недолго думая, Павел Иванович собрал в своем кабинете начальников цехов и объявил, что у завода теперь есть подшефный боевой корабль. Меня он им представил уже как председателя шефского совета и попросил всемерно помогать: «Пожалуйста, не позорьте завод, считайте, что крейсер – лицо нашего предприятия. Наш корабль должен быть лучшим на флоте». Ну что же, те, как говорится, взяли «под козырек» и пошли. Уже обращаясь ко мне, Павел Иванович говорит: «Вячеслав, я вот что подумал – ну купим мы им оркестр, они будут репетировать, только сам подумай – матросня же – изогнут, пожалуй, все трубы. Давай купим им два оркестра. Один у них будет повседневный, а другой – парадный. И чтобы блестел, горел огнем наш духовой оркестр». Сказано – сделано. Помню, долго мы этот оркестр искали (дефицит был), потом где-то в Ленинграде нашли фабрику.

… и даже картины

В состав шефского совета входили председатель профкома А.И. Иванов, заместитель секретаря парткома С.Т. Метла, заместитель генерального директора по экономическим вопросам В.М. Погорецкий, заместитель генерального директора по кадрам В.В. Просвирнин, начальники цехов и отделов – В.П. Пучков, П.М. Дубков, П.Г. Падалкин, Н.М. Молчков, Н.И. Рыжов, В.И. Александров, Герой Социалистического Труда фрезеровщик С.Ф. Мезин и другие.

Заводчане изготавливали сувенирную продукцию для гостей крейсера – значки, памятные медали, фотографии, поздравительные адреса, привозили изделия с хохломской росписью. Комсомольцы передавали книги для корабельной библиотеки, спортивный инвентарь, канцтовары. В один из приездов шефов на корабль каждый матрос получил личную электробритву. Членам экипажа «Славы» арзамасцы дарили магнитофоны «Легенда». Грузовой ЗИЛ, который отправлялся из Арзамаса в Севастополь накануне каждой шефской поездки, был всегда забит подарками для моряков. Машину лично сопровождал председатель шефского совета.

Как-то командир крейсера Виктор Крикунов попросил привезти картины для украшения кают. Голые стены в дальних походах смотрелись неуютно. Изобразить на полотнах моряки просили природу: русские березки, бескрайние поля, весенние ручьи, зимние сугробы... Написать картины по просьбе Павла Ивановича согласились известные нижегородские художники – отец и сын Михаил и Александр Каманины. Пейзажи всегда занимали в творчестве этой семьи основное место, поэтому с выбором темы для будущих картин вопросов не возникло. Особенно Александру Каманину нравилась зима. И тут приборостроители снова попали в точку!

В гости на завод

Ежегодно на АПЗ приезжала делегация с крейсера. Рассказывали о службе, особой, нелегкой жизни. О том, как трудно расставаться со своими родными на долгие полгода, о том, каких огромных усилий требуют от них эти многомесячные плавания, когда палуба раскаляется до 70 градусов по Цельсию, когда шторм, когда спишь над пороховым погребом, а над тобой или рядом стоят ракеты, когда мечтаешь о том, чтобы просто пройтись по земле, посидеть на траве или умыться снегом.

Надо ли говорить, с каким нетерпением ждали приборостроители приезда гостей из Севастополя.

– Делегация моряков с крейсера была настоящим украшением заводских комсомольских конференций, – вспоминает Вячеслав Пучков. – Однажды, находясь в президиуме, Пландин, обращаясь к секретарю ЗК ВЛКСМ Николаю Живову, выразил удивление количеством собравшихся в зале дома культуры – делегатов по списку значилось меньше на порядок. Оказалось, девчонки пришли на морячков посмотреть.

– Помню, как мы, заводчане, приезжали на поезде в Симферополь, и члены экипажа встречали нас с духовым оркестром, – рассказывает Николай Живов. – Вы знаете, это очень трогало. И соответственно, мы их тоже тепло принимали. Делегации с крейсера присутствовали на наших комсомольских конференциях. Ребята-матросы, которые приезжали вместе с командным составом, также проходили по цехам, знакомились с заводчанами. Именно так произошло знакомство нашего инструктора ЗК ВЛКСМ Татьяны Яшновой с матросом Василием Ворониным. Сыграли свадьбу, дети появились – так сложилась очень хорошая крепкая семья.

Николай Живов дарит книги

Почетный матрос

Однажды, когда корабль готовился к очередным учениям, приехал Павел Иванович. Экипаж крейсера выстроили на вертолетной площадке, под звуки встречного марша корабельного оркестра командир доложил директору АПЗ о готовности. В ответ на приветствие Пландина более 400 моряков ответили «Здравия желаем!» После этого командир крейсера Виктор Крикунов зачитал приказ о зачислении Павла Ивановича почетным матросом корабля, вручил тельняшку и бескозырку.

После смерти Павла Ивановича шефские связи с кораблем поддерживал новый генеральный директор Юрий Павлович Старцев, и по-прежнему приборостроители старались помочь морякам в их нелегкой службе.

Сегодня многие из тех вещей, которые когда-то привозили моряки, хранятся в заводском музее – фотографии, тельняшки, медали, гильза с землей Севастополя. Но самая бесценная реликвия – флаг ВМФ, который когда-то развевался на флагштоке «Славы». Долгие годы хранился он у Ю.П. Старцева. И в день открытия музея в качестве подарка Юрий Павлович передал флаг с подшефного крейсера.

Буш был восхищен

Под этим флагом 29 ноября 1989 года крейсер вошел в мальтийскую бухту Марсошлокк. На «Славе» должна была состояться встреча на высшем уровне между американским президентом Джорджем Бушем и генеральным секретарем ЦК КПСС Михаилом Горбачёвым. Считается, что во время этих переговоров лидеры сверхдержав провозгласили окончание «холодной войны». Мальтийский саммит называли самой важной встречей на высшем уровне после Ялтинской конференции 1945 года.

Однако природа внесла существенные коррективы в протокол. На море разыгрался шторм, да такой, что добраться на катерах к находившемуся на рейде крейсеру оказалось непросто. Встречу перенесли на теплоход «Максим Горький». Но самое обидное было то, что внимания со стороны Михаила Горбачева экипаж «Славы» так и не удостоился.

– По просьбе экипажа мы готовили корабль к этой встрече, в том числе привезли хохлому и для американского президента, и для четы Горбачевых, подготовили памятные адреса, сувениры, – рассказывает Вячеслав Пучков. – Вообще, к этой встрече мы готовились не менее серьезно, чем моряки. Бытовая часть приема гостей на крейсере обеспечивалась нами.

– К большому сожалению, тот труд, который был вложен, не достиг конечной цели, потому что думали, что мы примем этих высоких гостей, – вспоминает Виктор Крикунов. – Но Джордж Буш на своем катере прошел вдоль борта нашего корабля, поприветствовал экипаж и даже направил нам телеграмму: «Осмотрел крейсер, восхищен, желаю счастливого плавания, президент США Джордж Буш». Эта встреча вошла в историю, но, к сожалению, не тех результатов мы ждали. Именно Мальтийский саммит положил начало дальнейшему процессу развала всего социалистического блока стран Варшавского договора и в итоге Советского Союза.

Новое имя

Вскоре СССР перестал существовать, и на карте мира появилось новое государство – Российская Федерация. Последовавший за этим экономический кризис застал крейсер на ремонте на Николаевском заводе в Украине. В 1993-м арзамасцы приехали на корабль, чтобы отметить десятилетие подъема флага, и никто не знал тогда, что это было в последний раз, когда приборостроители поднимались по трапу крейсера «Слава». В 1995 году крейсеру было присвоено новое имя – «Москва», он получил звание гвардейского. В 1999-м корабль вернулся в Севастополь и вскоре стал выходить на боевую службу в Средиземном море. Но закладная доска с именем «Слава» по сей день остается в киле флагмана Черноморского флота.

– Корабль по-прежнему выполняет боевые задачи. Шефские связи с АПЗ живут, о них помнят и поддерживают, – отмечает Виктор Крикунов. – Просто замечательно, что эта история не канула в лету, и мы, живые свидетели тех событий, имеем возможность их вспомнить, поговорить и поблагодарить людей, которые стояли у истоков шефских связей.

Лилия Сорокина

Фото из архива пресс-службы АПЗ