«Мне нравится моя работа»

Сегодня юбилей у начальника отдела системно-технического сопровождения (ОСТС) АО «Арзамасский приборостроительный завод имени П.И. Пландина» Дмитрия Бочаева.

50 лет – замечательный возраст! Это когда немало достигнуто, а впереди так много нового и важного, когда жизненный опыт и мудрость сочетаются с молодостью души и мечтами. А главное – есть любимое дело. Об этом мы и поговорили с юбиляром.

– Дмитрий Вадимович, вы из семьи приборостроителей. Какие детские впечатления о заводе остались?

– Мой отец, Вадим Павлович, 46 лет проработал конструктором в ОГК, мама, Алина Григорьевна, больше 30 – в бюро надежности. Поэтому АПЗ всегда был значимой частью нашей семьи, и для меня он олицетворял что-то большое, важное, где почетно трудиться. Коллективы, в которых работали родители, были дружными: вместе встречали праздники, катались на лыжах. И я тоже рос в этой атмосфере, поэтому желание работать на заводе было всегда.

– АПЗ стал первым в вашей трудовой биографии?

– Да. В 1995 году я окончил Обнинский институт атомной энергетики, получил диплом инженера-физика по радиационной безопасности. С работой в 1990-е было сложно, поэтому вернулся в Арзамас. Устроился на АПЗ конструктором в 3-е производство, к Сергею Андреевичу Фроликову, под его руководством занимался разработкой электронной документации на счетчики газа, участвовал во внедрении Pro Engineer. Вскоре сфера информационных технологий (IT) стала для меня основной. Я ушел с завода и начал развиваться сначала как программист, потом как системный администратор. Большим шагом в моем профессиональном росте стала работа в компании «Стора Энсо», там прошел серьезное обучение, был в команде по созданию IT-инфраструктуры.

– А в 2008-м снова вернулись на АПЗ и сразу возглавили отдел.

– Тогда только реорганизовали службу информационных технологий, функции программистов и системных администраторов четко разделили. Мне досталась IT-инфраструктура, которая на тот момент была на низком уровне, многое приходилось делать заново. Вообще в то время айтишников всерьез не воспринимали, компьютеры использовали по большей части в качестве печатных машинок. Как пример часто привожу такой случай. Во время настройки центрального коммутатора, который обслуживает всю заводскую сеть, допустили ошибку, и заводская сеть час не работала. Ни одного звонка в службу техподдержки не было! Если сейчас вдруг какой-то сбой, у нас уже через несколько минут телефон разрывается. К сегодняшнему дню ценность IT-службы выросла многократно.

– Соответственно и задачи, стоящие перед ОСТС, качественно изменились.

– Это действительно так. В начале моей работы мы строили IТ-систему, можно сказать, «для себя». Основные цели были – уменьшить количество ошибок у пользователей, сделать систему управляемой, более безопасной и удобной в использовании. Внедрение нового на тот момент составляло 70-80% от общей работы, остальное – повседневная рутинная деятельность.

Сегодня эти показатели поменялись местами, и задачи ОСТС во многом определяются запросами от руководителей подразделений и сотрудников. Главная цель нашего отдела – обеспечить работу информационных технологий на предприятии. Это компьютерная сеть, серверы, работа самих компьютеров, информационная безопасность, доступ в интернет, обеспечение работы внутреннего сайта, а с этого года еще и заводская связь.

– Какие ключевые проекты реализует ОСТС в настоящее время?

– Это импортозамещение: внедрение системы мониторинга станков Winnum; замена программного обеспечения AutoCAD на NanoCAD; участие в реконструкции центральной проходной.

– А чем особенно гордитесь?

– Нашим трудовым коллективом, который сложился за это время. Все преданные делу люди, большие профессионалы, оперативно справляются с поставленными задачами. Я хорошо понимаю, что один в поле не воин. И успех в построении на заводе IТ-инфраструктуры современного уровня – это заслуга всего коллектива ОСТС. Системные администраторы, бюро ремонта, группа обслуживания оргтехники, связисты, группа информационной безопасности, склад и закупки работают в тесной кооперации, как единый организм.

– Многие отзываются о вас как о человеке, для которого работа на первом месте. Домашние не обижаются?

– Мне всегда нравилась моя работа. Решение каких-то технических или проектных задач доставляет удовольствие. Семья, к счастью, поддерживает. И эта поддержка для меня имеет огромное значение.

– Сегодня ваш сын тоже приборостроитель. Значит, династия продолжается.

– Антон третий год работает инженером-технологом в цехе №49. Учился в институте по целевому направлению от завода. Работать ему нравится. Надеюсь, что в ближайшем будущем он станет настоящим профессионалом в своем деле.

– О чем мечтаете в юбилей?

– Сходить в отпуск, давно не был. Запланировал на конец декабря, надеюсь, все сложится. Люблю активный отдых, путешествия. А если не получится, займусь домашними делами.

Слово коллегам

Максим Акимов, начальник управления информационных технологий:

– С созданием ОСТС на заводе был произведен скачок на более высокий технологический уровень информационных систем. И это во многом заслуга Дмитрия Вадимовича. Про таких говорят – человек на своем месте. Он настоящий профессионал своего дела, очень скрупулезно относится к любой задаче, коллега и соратник, на которого можно опереться руководителю и обратиться за помощью подчиненному. От души поздравляем с юбилеем!

Светлана Борисова, начальник отдела информационных систем:

– Дмитрий Вадимович бесконечно предан своей работе, любит ее, живет ее вопросами и проблемами. IT-сфера – это область знаний, которая постоянно развивается, совершенствуется, просто не стоит на месте, и он всегда в курсе различных новинок. Он изначально сам досконально изучает любую новую тему, а затем уже подключает сотрудников подразделения. Говорю уверенно: заводу повезло в том, что именно Дмитрий Вадимович является руководителем отдела системно-технического сопровождения.

Юрий Шульмин, начальник бюро системного администрирования:

– Дмитрий Вадимович – не просто начальник, а Руководитель с большой буквы. Есть у него одно необычное хобби – это его работа. Ей он посвящает большую часть своего времени, и результат говорит сам за себя. Под его руководством на предприятии создана и успешно функционирует современная информационная инфраструктура, внедрено большое количество современных технологий.

Владимир Тюриков, начальник бюро технического обслуживания средств вычислительной техники:

– Он сформировал сплоченный коллектив, каждый в нем чувствует поддержку, всем открыты возможности для профессионального роста и совершенствования навыков. Поздравляем Дмитрия Вадимовича с юбилеем! Желаем, чтобы мы все вместе продолжили создавать современные, интересные и полезные для предприятия решения в области информационных технологий!

Ирина Балагурова

Фото Александра Барыкина