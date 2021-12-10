Спортивный подарок

В начале декабря представители спортивной команды руководства АО «АПЗ» передали подарок воспитанникам Арзамасского дома социального обслуживания для детей «Маяк».

В прошлом году команда руководства завода впервые участвовала в спартакиаде АПЗ. По итогам заняла 3 место и получила приз 10 тысяч рублей.

– Думали с коллегами, куда потратить призовые, – рассказывает заместитель главного контролера – главный контролер 1-го производства Андрей Тимаков. – Решили направить на благотворительность и купить спортивный инвентарь для воспитанников социального центра. Директор по производству Алексей Телегин созвонился с руководством дома-интерната и выяснил, что ребятам нужна шведская стенка. Ее и купили.

Как только посылка прибыла из магазина, ее сразу доставили в учреждение. В комплекте две лестницы, турник, который можно легко переставить по росту ребенка, кольца, канат. Теперь ребята будут иметь возможность заниматься на этом спортивном комплексе – подарке от приборостроителей.

Наталья Глазунова

Фото Александра Барыкина

На снимке: Андрей Тимаков вручает подарок медсестрам Татьяне Емельяновой и Марине Чернышовой.